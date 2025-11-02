El cometa 3I/ATLAS vuelve a estar en el centro de un debate científico luego de que el astrofísico Avi Loeb, profesor de la Universidad de Harvard, acusara a la NASA de “ocultar información crucial” sobre el objeto interestelar detectado en julio de 2025.

Durante una conversación en el pódcast The Joe Rogan Experience, Loeb aseguró que la agencia espacial estadounidense no ha publicado las imágenes obtenidas por la cámara HiRISE, instalada en el orbitador Mars Reconnaissance Orbiter. Dichas capturas fueron realizadas el 2 de octubre, cuando el cometa pasó cerca del planeta Marte.

Según el investigador, este material podría ofrecer una perspectiva sin precedentes sobre el comportamiento del cuerpo celeste, cuyas emisiones de polvo y gas parecen dirigirse hacia el Sol, al contrario de lo que ocurre con la mayoría de los cometas conocidos.

Reclamo de Avi Loeb y crítica a la falta de transparencia

Loeb afirmó haber solicitado formalmente acceso a los datos sin recibir respuesta. “Escribí al investigador principal de HiRISE pidiendo las imágenes como científico, y no recibí contestación”, comentó el académico. Para él, esta falta de comunicación refleja una carencia de transparencia en el manejo de la información científica y podría deberse (según explicó) a razones administrativas o políticas.

El momento de la denuncia coincidió con el cierre parcial del gobierno estadounidense del 1 de octubre de 2025, evento que provocó demoras en diversas dependencias federales, incluida la NASA. No obstante, el científico advirtió que la ciencia “no debería ser rehén de la política” e insistió en que los datos deben hacerse públicos de inmediato para facilitar el trabajo de otros observatorios alrededor del mundo.

Congreso de Estados Unidos interviene en el caso

A raíz de las declaraciones de Loeb, la congresista Anna Paulina Luna envió una carta al administrador interino de la NASA, Sean Duffy, solicitando la publicación de las imágenes y de la información obtenida por las misiones HiRISE, Perseverance y otros observatorios vinculados. El documento también pide incluir los registros del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS), con el propósito de ampliar el conocimiento sobre meteoros y cometas interestelares.

Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea (ESA) continúa con el monitoreo del cometa 3I/ATLAS desde telescopios ubicados en Chile, Hawái y Australia, a la espera de una respuesta formal por parte de la NASA.

