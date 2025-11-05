La izquierda neoyorquina celebró la victoria del demócrata Zohran Mamdani, quien ganó las elecciones a la Alcaldía de esa ciudad con un 50% de los votos, según proyecciones, entre vítores y al grito de “¡Palestina libre!”.

En Astoria (Queens), el barrio en el que reside Mamdani, la organización Socialistas Demócratas de América (DSA) congregó en el Bohemian Hall & Beer Garden, un pub al aire libre, a unas mil 500 personas, muchas de ellas vistiendo camisetas y gorras amarillas y azules con el nombre del político bordado.

La victoria de Mamdani, que llegó poco después de que comenzaran a escrutarse los votos, fue recibida con el cántico “¡Zohran, Zohran!” y entre gritos de “¡Palestina libre!”, pues el alcalde electo, que es además musulmán, defiende la causa propalestina, a diferencia de su antecesor, Eric Adams, y de sus rivales, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa.

El progresista ganó las elecciones con un 50.3% de los votos, según las proyecciones recogidas por AP, CNN y NBC News, convirtiéndose así en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892.

Es, además, la primera vez desde 1969 que votan más de 2 millones de personas en la ciudad.

Según el resultado provisional con más del 89% escrutado, Mamdani tiene un 50.3% de los votos, seguido por Cuomo (41.6%) y Sliwa (7.2 por ciento).

Durante su campaña electoral, Mamdani defendió a capa y espada congelar los alquileres en una ciudad en la que el precio por compartir piso en barrios como Manhattan suele superar los más de mil dólares mensuales.

El político progresista, que ya sorprendió al vencer en las primarias a Cuomo pese a su corta experiencia como asambleísta estatal, ha conquistado a los neoyorquinos con promesas de autobuses y cuidado infantil gratis, viviendas asequibles y una red de tiendas administradas por la ciudad con precios bajos para afrontar el alto coste de la vida en la Gran Manzana.

Está por verse si Mamdani conseguirá ejecutar sus políticas bajo las amenazas de Trump, que intentó disuadir a sus votantes diciendo que lo arrestaría y deportaría, ya que es un inmigrante de Uganda nacionalizado estadounidense, que obstaculizaría la entrega de fondos federales, e incluso que "tomaría" la ciudad.

EFE

Abigail Spanberger triunfa en Virginia

La demócrata Abigail Spanberger ganó la elección para gobernadora de Virginia, derrotando a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears y otorgando a los demócratas una victoria clave de cara a las elecciones de mitad de periodo de 2026. Se convertirá en la primera mujer en gobernar ese Estado.

Ganó con una campaña que enfatizaba los temas económicos, una estrategia que podría servir como modelo para otros demócratas en las elecciones del próximo año mientras intentan romper el control del presidente Donald Trump y los republicanos en Washington y ganar terreno en las legislaturas estatales.

CT