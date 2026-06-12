El Centro Kennedy retira el nombre de Trump de la fachada de su edificio en Washington

El Centro Kennedy de Washington retiró este viernes el nombre del presidente estadounidense Donald Trump de la fachada principal del recinto, después de que una orden judicial determinara que la modificación realizada por la actual junta directiva carecía de sustento legal.

La decisión se produce dos semanas después de que un juez federal concluyera que el consejo de administración del emblemático centro cultural no tenía autoridad para alterar la denominación oficial de la institución. Según el fallo, el nombre del recinto fue establecido por el Congreso de EU al momento de su creación y solo el poder legislativo puede aprobar cualquier cambio al respecto.

El nombre de Trump no habría sido añadido de forma legal

En su resolución, emitida el pasado 29 de mayo, el magistrado subrayó que la legislación que dio origen al complejo cultural establece de forma explícita que este debe llevar el nombre del expresidente John F. Kennedy, en homenaje al mandatario asesinado en 1963. Por ello, consideró inválida la decisión unilateral de incorporar el nombre de Trump al edificio y ordenó revertir la medida en un plazo de dos semanas.

La Junta del Centro Kennedy presentó este jueves por la noche un recurso "in extremis" para evitar retirar el nombre de Trump de la fachada de su emblemático edificio de la capital. La resolución del magistrado incluía también el bloqueo del cierre del Centro Kennedy durante dos años para realizar obras de remodelación, a partir del próximo 4 de julio, y la junta también ha recurrido esta decisión.

El Centro Kennedy ya había eliminado el lunes pasado el nombre de Trump de su página web como primer paso para cumplir la decisión que ahora ha impugnado.

¿Cómo reaccionó Trump?

Trump, por su parte, reaccionó al fallo de hace dos semanas que ordenaba retirar su nombre con dureza y aseguró que el juez "debería avergonzarse de sí mismo", al tiempo que acusó a la izquierda de preferir que el centro cultural "muera antes que permitir que el presidente Trump lo transforme en algo de lo que todos puedan sentirse orgullosos".

Desde febrero de 2025, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, decenas de artistas han cancelado sus actuaciones en este teatro después de que el presidente destituyera a los principales directivos del centro por miembros del Partido Republicano o cercanos al movimiento MAGA (siglas de "Hacer Grande a EU de Nuevo").

TG