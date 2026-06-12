Los inesperados habitantes de Notre-Dame: París se convierte en refugio para halcones desplazados (VIDEO)

La transformación de los ecosistemas provocada por la actividad humana está obligando a numerosas especies a modificar sus hábitos de vida. En París, uno de los ejemplos más llamativos es el del cernícalo común, un pequeño halcón que durante siglos habitó acantilados y zonas rurales, pero que ahora encuentra refugio entre iglesias, monumentos históricos y estructuras urbanas.

La presencia de estas aves rapaces en la capital francesa se ha convertido en una muestra de la capacidad de adaptación de la fauna silvestre frente a la pérdida de hábitats naturales, un fenómeno que especialistas relacionan con la agricultura intensiva y el uso de pesticidas.

Actualmente, la iglesia de Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant, ubicada en el este de París, alberga una familia de cernícalos compuesta por dos ejemplares adultos y cuatro crías. Los huecos de sus arcadas, las cornisas y las aberturas del campanario han sustituido los refugios rocosos donde tradicionalmente anidaban estas aves.

Lo que podría parecer un entorno poco favorable para una especie acostumbrada a los espacios abiertos se ha convertido en un lugar adecuado para su supervivencia. A pesar del tráfico, el ruido y la densidad urbana, los halcones han logrado establecerse y reproducirse con éxito en la ciudad.

Los pesticidas y la pérdida de hábitat impulsan su migración

De acuerdo con especialistas en conservación de aves, uno de los factores que ha impulsado este cambio es la disminución de insectos en zonas agrícolas debido al uso de productos químicos.

La reducción de estas poblaciones afecta directamente a numerosas especies que dependen de ellos para alimentarse. Como consecuencia, muchas aves se ven obligadas a buscar nuevas fuentes de alimento y espacios seguros para anidar.

El ornitólogo Hugo de Vergès, integrante de la Liga para la Protección de las Aves en la región parisina, explica que los cernícalos permanecen en aquellos lugares donde encuentran alimento suficiente y condiciones adecuadas para reproducirse.

En el caso de París, la abundancia de gorriones y pequeños roedores ha favorecido su establecimiento. Los adultos suelen sobrevolar los alrededores de sus nidos durante las primeras horas del día en busca de alimento para sus crías.

Aliados silenciosos de la ciudad

Además de representar un ejemplo de adaptación ecológica, los cernícalos desempeñan una función importante dentro del equilibrio urbano.

Al situarse en la parte alta de la cadena alimenticia, ayudan a controlar poblaciones de ratones y otros pequeños mamíferos que pueden actuar como transmisores de enfermedades. Su presencia contribuye así al mantenimiento de los ecosistemas urbanos.

Los especialistas también destacan el valor educativo de estas aves, ya que permiten a los habitantes de las grandes ciudades observar de cerca una fauna que muchas veces pasa desapercibida entre el concreto y los edificios.

La convivencia entre personas y especies silvestres demuestra que incluso los entornos altamente urbanizados pueden ofrecer oportunidades para la biodiversidad cuando existen condiciones favorables para su desarrollo.

De Notre-Dame a la Torre Eiffel

La iglesia de Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant no es el único edificio parisino que ha servido como refugio para estas aves rapaces.

En años anteriores, los cernícalos también llegaron a establecer nidos en la emblemática catedral de Notre-Dame. Sin embargo, el incendio que afectó al monumento en 2019 provocó que abandonaran temporalmente la zona.

Otros símbolos de la capital francesa, como el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel, también han acogido a estos pequeños halcones , cuyas largas alas y capacidad de adaptación les han permitido convertir algunos de los monumentos más famosos del mundo en inesperados hogares.

La historia de los cernícalos parisinos refleja cómo la presión ejercida sobre los ecosistemas naturales está modificando la distribución de numerosas especies. Al mismo tiempo, demuestra que la naturaleza encuentra formas sorprendentes de sobrevivir incluso en medio de una de las ciudades más visitadas del planeta.

Con información de EFE

TG