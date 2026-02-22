La noche de este domingo, el Gobierno de Estados Unidos afirmó que sí colaboró con las autoridades mexicanas para lograr la captura de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", quien falleció tras el operativo implementado para su detención en Tapalpa, Jalisco.

Así lo confirmó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt: "Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Tapalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación", dio a conocer la vocera en su cuenta oficial de X.

Añadió que "El Mencho" era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo hacia el país vecino.

"El año pasado, el presidente (Donald) Trump designó con razón al Cártel Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es", indicó Leavitt.

En este operativo, recordó, tres miembros adicionales del cártel fueron asesinados, tres resultaron heridos y otros dos fueron arrestados.

"El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo", manifestó la vocera de la Casa Blanca.

Por último, reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas y agradeció la labor del personal que participó en el operativo que llevó a su captura y posterior fallecimiento, considerando que, de acuerdo con la versión oficial de la Sedena, "El Mencho" murió cuando era trasladado vía aérea para recibir atención médica tras ser herido en la refriega.

"La administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación", finalizó Karoline Leavitt.

Hasta el momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha emitido declaración alguna al respecto.

SV