La embajada de Ucrania en México expresó su profunda preocupación por los hechos de este domingo en el Estado de Jalisco, luego del operativo desplegado por las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa; el cual también derivó en enfrentamientos en la zona y que resultó en que siete integrantes del Cártel Nueva Generación, entre ellos su líder, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, fueran abatidos.

A través de sus redes sociales, la embajada de Ucrania en México pidió a los ciudadanos ucranianos mantener la calma y seguir las indicaciones tanto del Gobierno de Jalisco, como del de Michoacán y Guanajuato, donde también se presentaron bloqueos.

У зв’язку з розвитком безпекової ситуації в штатах Халіско, Мічоакан та Ґуанахуато, Мексика, Посольство України уважно відстежує події. pic.twitter.com/9SgOt9Yuqp— Embajada de Ucrania en México ���� (@UKRinMEX) February 22, 2026

En caso de emergencia o peligro, la embajada pone a disposición el número del Departamento Consular: (+52) 55 7878 0708.

Cabe destacar que dicho operativo tuvo lugar en el municipio de Tapalpa, ubicado a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital del estado, y provocó enfrentamientos armados en la zona.

Después de la operación, y presuntamente como respuesta del grupo delictivo, se reportaron bloqueos carreteros, así como incendios de vehículos y establecimientos en distintas regiones de Jalisco y en otras entidades del país.

Lee también: Descartan Hospitales Civiles de Guadalajara afectaciones tras bloqueos en el AMG

Imágenes compartidas en medios de comunicación y redes sociales muestran automóviles en llamas y densas columnas de humo en Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas, además de comercios incendiados en Guanajuato.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA