Luego del operativo en el cual se detuvo a Nemesio Oseguera alias "El Mencho", en el municipio de Tapalpa, Jalisco, en el cual murió el capo del Cartel Nueva Generación, Cristopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, celebró el hecho a través de su cuenta oficial de X.

"Me acaban de informar que las fuerzas de seguridad mexicanas han matado a "El Mencho", uno de los capos de la droga más sangrientos y despiadados. Este es un gran desarrollo para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo", mencionó el vicesecretario en su publicación.

"Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana", manifestó Landau.

El vicesecretario envió también una posdata, en la cual lamentó los bloqueos generados en Jalisco y entidades vecinas tras el abatimiento de El Mencho.

"Estoy viendo con gran tristeza y preocupación las escenas de violencia de México. No es sorprendente que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder los nervios. ¡Ánimo México!", finalizó el vicesecretario.

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos amplió la alerta de viaje emitida a sus ciudadanos americanos para evitar visitar Jalisco, sumando también a Baja California, incluyendo Tijuana y Quintana Roo.

