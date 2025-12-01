La Corte del Distrito de Nueva York adelantó para el 12 de enero de 2026 la audiencia de sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. La decisión fue emitida por el juez Brian M. Cogan, quien originalmente había fijado la fecha para un día después. La audiencia se realizará a las 10:00 horas (9:00 en México) en Brooklyn.

Según la orden judicial, la defensa tiene hasta el 29 de diciembre para entregar su memorándum de sentencia y presentar objeciones; el gobierno deberá responder antes del 5 de enero de 2026.

Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 de dos cargos de narcotráfico y de participar en una empresa criminal continua. El acuerdo con la fiscalía contempla el pago de 15 mil millones de dólares y elimina la posibilidad de una sentencia de pena de muerte, aunque el capo podría recibir cadena perpetua.

“El Mayo” fue capturado el 25 de julio de 2024 cerca de El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Mientras Guzmán López fue trasladado a Chicago —donde también está su hermano Ovidio— Zambada fue enviado a Nueva York, que concentra los procesos en su contra.

Zambada ha afirmado que Guzmán López lo entregó a las autoridades, versión que este último confirmó recientemente, asegurando que buscaba mejorar su propia situación y la de su hermano. Ambos Guzmán alcanzaron acuerdos de cooperación con el gobierno estadounidense; en el caso de Zambada, el convenio es únicamente de culpabilidad, sin colaboración.

Las fechas de sentencia para los hermanos Guzmán aún no han sido fijadas.

