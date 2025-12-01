Trump convoca a su gabinete para evaluar nuevas medidas sobre Venezuela

Según informaron medios estadounidenses, este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutirá con sus asesores las acciones futuras en relación con Venezuela y el extendido despliegue militar de Washington en el Caribe, así como la creciente presión en Caracas. Esto ocurre tan solo un día después de comunicarse con el líder venezolano, Nicolás Maduro.

De acuerdo con una fuente anónima citada por la cadena de noticias CNN, la reunión tendrá lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca y contará con la asistencia de altos funcionarios de su gabinete, entre ellos los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine

Te puede interesar: Venezuela denuncia ante instancias internacionales el "amedrentamiento" por parte de EU

Estas conversaciones se producen en un momento de incertidumbre en la región, tras la escalada en la retórica de Trump contra el Gobierno del país suramericano y su advertencia este fin de semana para pilotos y aerolíneas , a los que dijo que deben considerar "cerrado" el espacio aéreo venezolano y sus alrededores.

El mandatario estadounidense se negó a aclarar este domingo si su alerta significaba un ataque inminente en tierra venezolana , como parte de una expasión de la campaña antidrogas que su Ejército lleva a cabo en aguas del Caribe y el Pacífico, con ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y la muerte de más de 80 tripulantes.

Trump habla con Maduro

Trump sí confirmó una llamada telefónica con Maduro, aunque se negó a dar detalles de la conversación.

El intercambio entre ambos líderes habría ocurrido la semana pasada para acordar una posible reunión en Estados Unidos, aunque el diálogo no resultó en planes concretos, según reportes del diario The New York Times con base en fuentes anónimas.

La reunión de este lunes entre Trump y sus asesores también coincide con el aumento del escrutinio en el Congreso sobre la legalidad de los ataques estadounidenses a las supuestas embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

También puedes leer: Avión del Gobierno venezolano aterriza cerca de la frontera de Brasil

Comisiones bipartidistas dan los primeros pasos para investigar si el secretario de Guerra Hegseth habría cometido supuestos crímenes de guerra al ordenar un segundo ataque mortal para rematar a sobrevivientes de una lancha venezolana en aguas caribeñas, según reportes de The Washington Post.

Hegseth ha calificado la información de falsa y Trump ha defendido a su secretario de Guerra, asegurando que cree su versión.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP