Alex Saab, un aliado cercano del presidente venezolano derrocado Nicolás Maduro, fue acusado este lunes 18 de mayo del 2026 en una corte federal de Miami de sobornar a altos funcionarios para lucrarse con contratos gubernamentales lucrativos.

Alex Saab compareció por primera vez ante la corte tras haber sido deportado durante el fin de semana por la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como parte de una purga de empresarios cercanos al poder que, según se cree, se enriquecieron mediante tratos corruptos con Maduro.

Esposado y con uniforme de prisión, Saab respondió "Yes, ma'am", en inglés , luego que le informaran que estaba acusado de un solo cargo de lavado de dinero vinculado a un esquema de sobornos no especificado. La acusación se hizo pública en la audiencia, pero aún no estaba disponible públicamente.

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¿Quién es Alex Saab y por qué fue deportado a Estados Unidos por segunda vez?

Saab, de 54 años, ya había sido acusado durante el primer gobierno de Donald Trump en 2019 y posteriormente fue arrestado durante una escala para repostar combustible en Cabo Verde en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria de alto nivel a Irán.

Pero el entonces presidente Joe Biden lo indultó en 2023 a cambio de la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela y el regreso de un contratista extranjero de defensa prófugo.

El acuerdo, parte de un intento fallido de la Casa Blanca de Biden por atraer a Maduro para que celebrara una elección presidencial libre, fue fuertemente criticado por republicanos y funcionarios federales de las fuerzas del orden, quienes comenzaron a investigar a Saab por otros presuntos delitos no cubiertos por el indulto, redactado de manera estrictamente limitada.

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Autoridades de Estados Unidos han descrito desde hace tiempo a Saab como el "recaudador" de Maduro y podrían pedirle que actúe como un valioso testigo de carácter contra su antiguo protector, quien espera juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan tras haber sido capturado en una redada del ejército de Estados Unidos en enero.

La nueva acusación de Estados Unidos contra Saab se produce en el contexto de los esfuerzos del gobierno de Trump por reformular las relaciones con Venezuela.

JM