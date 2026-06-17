Temporada Naranja de La Comer confirma estas ofertas 3x2 en estos productos con esta fecha límite

Este miércoles 17 de junio de 2026, los consumidores en México pueden maximizar su presupuesto aprovechando la convergencia de dos campañas en La Comer: el Miércoles de Plaza y la Temporada Naranja. Estas promociones ofrecen descuentos directos en perecederos y ofertas al 3x2 en diversos departamentos.

La iniciativa comercial busca beneficiar la economía de las familias mediante la reducción de precios en artículos de primera necesidad. Durante esta jornada, las sucursales físicas y la tienda en línea presentan rebajas que abarcan desde la despensa básica hasta productos de limpieza y cuidado personal.

Vigencia de ofertas 3x2 en la Temporada Naranja

La dinámica principal de la Temporada Naranja consiste en la promoción 3x2, donde el cliente adquiere tres artículos y paga únicamente dos. El sistema de cobro en las cajas de La Comer y Fresko descuenta de forma automática el producto de igual o menor precio.

Esta estrategia de ventas por volumen genera interés entre los compradores que buscan abastecer sus hogares a largo plazo. Las ofertas rotan periódicamente, por lo que es fundamental revisar la vigencia de cada promoción para hacer válidos los descuentos antes de su fecha límite, la cual es del 18 y del 24 de junio dependiendo del tipo de producto. Revisa a continuación el listado completo de descuentos:

Productos al 3x2 por la Temporada Narnja

Todos los limpiadores multiusos y jardinería

Pastas Barilla y Arroz y Frijol Golden Hills

Aceites comestibles Golden Hills

Especias y chiles secos Golden Hills

Moles Golden Hills

Atún Golden Hills

Mayonesas Hellman's y Best Foods

Todas las sardinas enlatadas

Tostadas y totopos

Bollos y medias noches Bimbo y Wonder

Avenas instantáneas y tradicionales

Harinas del departamento de abarrotes

Galletas Marinela

Todas las barras de cereal, endulzantes Stevia, Azúcar

Todos los sustitutos de crema para café

Gelatinas y flanes D'Gari

Crema de cacahuate y avellana Golden Hills

Agua de coco Calahua y Niau

Aguas minerales, refrescos y agua natural Tehuacán Brillante

Refrescos Chaparritas y Bariilitos

Bebidas Schweppes

Todas las aguas saborizadas

Refrescos mini latas Pepsi 237 ml

Todas las bebidas deportivas e hidratantes de abarrotes

Botanas Barcel

Botanas Golden Hills

Papas Pringles

Todas las cervezas artesanales mexicanas

Lavatrastes Citrex

Desmanchadores y prelavadores

Insecticidas Baygon

Servilletas y servitoallas Golden Hills

Desechables Golden Hills

Alimento para mascotas Grand Pet, Carne Fresca, Kisha y Noble

Jamones serranos empacados Parma, Conde de Luna y Real Ibérico

Pechugas empacadas de origen Zwan y Bernina

Productos para asar Tangamanga, Chimex o Tribu de Fuego

Cremas para café Chobani

Margarinas Iberia y Primavera

Alimento líquido Silk

Papas congeladas McCain y Valley Farms

Frutas congeladas Global Premier

Material de Curación, gel antibacterial y desinfectantes Farmacom

Accesorios para lactancia del departamento de bebés

Todos los accesorios de higiene personal

Todas las fragancias del departamento de perfumería

Todos los moldes auxiliares para repostería

Todos los ganchos del departamento de blancos

Todo el departamento de jardinería

Pilas Duracell

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Descuentos del Miércoles de Plaza

De manera paralela, este 17 de junio, las tiendas activan los precios especiales del Miércoles de Plaza, enfocados en alimentos frescos. Esta campaña semanal reduce los costos en las áreas de frutas, verduras, carnes y pescados para incentivar el consumo de productos perecederos.

En la sección de frutas, se establecieron precios como la sandía Charleston a 10.90 pesos el kilo y el plátano Tabasco a 19.90 pesos el kilo. También se reportan descuentos en la papaya Maradol, cotizada en 24.90 pesos por kilogramo durante esta jornada.

Por su parte, el área de verduras presenta rebajas directas en insumos básicos para la cocina diaria. El jitomate Saladet y el pepino se ofrecen a 19.90 pesos el kilo, facilitando la adquisición de alimentos frescos a un menor costo para los hogares.

Disponibilidad en sucursales y tienda en línea

Estas promociones conjuntas están disponibles en todas las sucursales de La Comer y en su formato hermano, Fresko, distribuidas en el territorio nacional. Los precios pueden presentar ligeras variaciones dependiendo de la zona geográfica y la disponibilidad de inventario en cada establecimiento.

Para quienes prefieren las compras digitales, las ofertas del 3x2 y los descuentos en perecederos también aplican en la plataforma en línea. Los usuarios deben especificar las características de maduración de sus frutas y verduras al momento de realizar el pedido a domicilio.

Es necesario considerar que ambas campañas contemplan ciertas restricciones establecidas por la cadena de supermercados. Algunas marcas o presentaciones específicas pueden quedar excluidas de las dinámicas, por lo que se sugiere consultar los folletos oficiales o las etiquetas en el piso de ventas.

Se recomienda a los consumidores mantener un monitoreo constante de los canales de comunicación de la empresa para descubrir futuras rebajas. La rotación de ofertas continuará durante las próximas semanas como parte de la estrategia comercial de la temporada de verano.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB