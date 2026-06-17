Miércoles, 17 de Junio 2026

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Temporada Naranja de La Comer confirma estas ofertas 3x2 en estos productos con esta fecha límite

La cadena de supermercados anuncia promociones simultáneas en sus departamentos de abarrotes, limpieza y alimentos frescos, disponibles tanto en sucursales físicas como en su tienda en línea durante esta jornada

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Revisa el listado completo de ofertas que ofrece la Temporada Naranja en La Comer. EL INFORMADOR 7 ARCHIVO

Revisa el listado completo de ofertas que ofrece la Temporada Naranja en La Comer. EL INFORMADOR 7 ARCHIVO

Este miércoles 17 de junio de 2026, los consumidores en México pueden maximizar su presupuesto aprovechando la convergencia de dos campañas en La Comer: el Miércoles de Plaza y la Temporada Naranja. Estas promociones ofrecen descuentos directos en perecederos y ofertas al 3x2 en diversos departamentos.

La iniciativa comercial busca beneficiar la economía de las familias mediante la reducción de precios en artículos de primera necesidad. Durante esta jornada, las sucursales físicas y la tienda en línea presentan rebajas que abarcan desde la despensa básica hasta productos de limpieza y cuidado personal.

Vigencia de ofertas 3x2 en la Temporada Naranja

La dinámica principal de la Temporada Naranja consiste en la promoción 3x2, donde el cliente adquiere tres artículos y paga únicamente dos. El sistema de cobro en las cajas de La Comer y Fresko descuenta de forma automática el producto de igual o menor precio.

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Esta estrategia de ventas por volumen genera interés entre los compradores que buscan abastecer sus hogares a largo plazo. Las ofertas rotan periódicamente, por lo que es fundamental revisar la vigencia de cada promoción para hacer válidos los descuentos antes de su fecha límite, la cual es del 18 y del 24 de junio dependiendo del tipo de producto. Revisa a continuación el listado completo de descuentos:

Productos al 3x2 por la Temporada Narnja

  • Todos los limpiadores multiusos y jardinería
  • Pastas Barilla y Arroz y Frijol Golden Hills
  • Aceites comestibles Golden Hills
  • Especias y chiles secos Golden Hills
  • Moles Golden Hills
  • Atún Golden Hills
  • Mayonesas Hellman's y Best Foods
  • Todas las sardinas enlatadas
  • Tostadas y totopos
  • Bollos y medias noches Bimbo y Wonder
  • Avenas instantáneas y tradicionales
  • Harinas del departamento de abarrotes
  • Galletas Marinela
  • Todas las barras de cereal, endulzantes Stevia, Azúcar
  • Todos los sustitutos de crema para café
  • Gelatinas y flanes D'Gari
  • Crema de cacahuate y avellana Golden Hills
  • Agua de coco Calahua y Niau
  • Aguas minerales, refrescos y agua natural Tehuacán Brillante
  • Refrescos Chaparritas y Bariilitos
  • Bebidas Schweppes
  • Todas las aguas saborizadas
  • Refrescos mini latas Pepsi 237 ml
  • Todas las bebidas deportivas e hidratantes de abarrotes
  • Botanas Barcel
  • Botanas Golden Hills
  • Papas Pringles
  • Todas las cervezas artesanales mexicanas
  • Lavatrastes Citrex
  • Desmanchadores y prelavadores
  • Insecticidas Baygon
  • Servilletas y servitoallas Golden Hills
  • Desechables Golden Hills
  • Alimento para mascotas Grand Pet, Carne Fresca, Kisha y Noble
  • Jamones serranos empacados Parma, Conde de Luna y Real Ibérico
  • Pechugas empacadas de origen Zwan y Bernina
  • Productos para asar Tangamanga, Chimex o Tribu de Fuego
  • Cremas para café Chobani
  • Margarinas Iberia y Primavera
  • Alimento líquido Silk
  • Papas congeladas McCain y Valley Farms
  • Frutas congeladas Global Premier
  • Material de Curación, gel antibacterial y desinfectantes Farmacom
  • Accesorios para lactancia del departamento de bebés
  • Todos los accesorios de higiene personal
  • Todas las fragancias del departamento de perfumería
  • Todos los moldes auxiliares para repostería
  • Todos los ganchos del departamento de blancos
  • Todo el departamento de jardinería
  • Pilas Duracell

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Descuentos del Miércoles de Plaza

De manera paralela, este 17 de junio, las tiendas activan los precios especiales del Miércoles de Plaza, enfocados en alimentos frescos. Esta campaña semanal reduce los costos en las áreas de frutas, verduras, carnes y pescados para incentivar el consumo de productos perecederos.

En la sección de frutas, se establecieron precios como la sandía Charleston a 10.90 pesos el kilo y el plátano Tabasco a 19.90 pesos el kilo. También se reportan descuentos en la papaya Maradol, cotizada en 24.90 pesos por kilogramo durante esta jornada.

Por su parte, el área de verduras presenta rebajas directas en insumos básicos para la cocina diaria. El jitomate Saladet y el pepino se ofrecen a 19.90 pesos el kilo, facilitando la adquisición de alimentos frescos a un menor costo para los hogares.

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Disponibilidad en sucursales y tienda en línea

Estas promociones conjuntas están disponibles en todas las sucursales de La Comer y en su formato hermano, Fresko, distribuidas en el territorio nacional. Los precios pueden presentar ligeras variaciones dependiendo de la zona geográfica y la disponibilidad de inventario en cada establecimiento.

Para quienes prefieren las compras digitales, las ofertas del 3x2 y los descuentos en perecederos también aplican en la plataforma en línea. Los usuarios deben especificar las características de maduración de sus frutas y verduras al momento de realizar el pedido a domicilio.

Es necesario considerar que ambas campañas contemplan ciertas restricciones establecidas por la cadena de supermercados. Algunas marcas o presentaciones específicas pueden quedar excluidas de las dinámicas, por lo que se sugiere consultar los folletos oficiales o las etiquetas en el piso de ventas.

Se recomienda a los consumidores mantener un monitoreo constante de los canales de comunicación de la empresa para descubrir futuras rebajas. La rotación de ofertas continuará durante las próximas semanas como parte de la estrategia comercial de la temporada de verano.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB

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