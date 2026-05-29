Explosión en edificio de apartamentos en Dallas deja al menos tres muertos

Las autoridades continuaban este viernes con la búsqueda de posibles víctimas tras la explosión y el incendio de gran magnitud que destruyeron un complejo de apartamentos en Dallas, dejando al menos tres personas fallecidas. El incidente ocurrió cuando los bomberos acudían al lugar luego de recibir un reporte por una presunta fuga de gas.

La explosión, registrada la tarde del jueves, sacudió viviendas cercanas y provocó un incendio que consumió por completo el edificio de dos pisos. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad, mientras que al menos cinco personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales, informó Jason Evans, portavoz de Dallas Fire-Rescue.

No estaba claro cuántos residentes vivían en el complejo, en el vecindario de Oak Cliff al sur del centro de Dallas, donde una enorme columna de humo negro se veía a kilómetros de distancia inmediatamente después de la explosión.

Varias cuadras de calles alrededor del lugar de la explosión seguían cerradas el viernes por la mañana. Agentes del orden y trabajadores con chalecos amarillos brillantes merodeaban alrededor de los escombros de lo que alguna vez fue el edificio. Persistía el olor a quemado mientras los investigadores revisaban los restos calcinados. Las autoridades mantenían un perímetro de seguridad de varias cuadras alrededor del sitio, y varios camiones de bomberos y vehículos policiales seguían en el lugar.

The Associated Press se comunicó con Dallas Fire-Rescue para obtener actualizaciones sobre las muertes y la cantidad de personas que aún estaban desaparecidas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (National Transportation Safety Board) indicó el viernes que enviaba un equipo para investigar. La agencia investiga accidentes de gasoductos, pero no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban más detalles.

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No descartan encontrar más víctimas del incendio

Evans no descartó que pudieran encontrarse más víctimas mientras los equipos examinaban los restos carbonizados. Hacia el final del jueves, Evans señaló que los bomberos habían revisado a mano menos de la mitad de la escena y que algunas áreas requerirían excavación.

El subjefe de Dallas Fire-Rescue, Mark Berry, explicó que los bomberos respondían a una llamada por una fuga de gas cuando ocurrió la explosión.

"Teníamos refuerzos en camino", manifestó Berry. "Pero la explosión ya había ocurrido".

Atmos Energy, un proveedor de gas natural, señaló en un comunicado que los bomberos les informaron que un equipo de construcción ajeno a la empresa había dañado una tubería cerca del lugar. La compañía no dio más detalles.

El servicio de gas natural en el área seguía suspendido, y funcionarios de la empresa trabajaban con los investigadores en el sitio, indicó la compañía.

Sherry Woods, quien vive en un apartamento al otro lado de un callejón frente al lugar del incendio, contó que estaba sentada afuera de su puerta principal cuando ella y su novio percibieron olor a gas.

Momentos después, la explosión casi la derribó.

"Lo único que se oyó fue 'boom'. Temblé como si algo me estuviera golpeando. Daba miedo escuchar algo así. Sentí que el edificio se sacudía", relató Woods.

Las autoridades instalaron un centro de reunificación familiar en una preparatoria cercana. Varias horas después del incendio, Frances Rizo todavía intentaba encontrar a su amiga, que vivía en el edificio. "No contesta el teléfono", comentó Rizo.

Trish Thompson observó el lugar desde el otro lado de un campo de césped el viernes por la mañana y podía ver el vacío en la cuadra donde el complejo de apartamentos estaba apenas 24 horas antes.

Thompson, que vive cerca, describió haber escuchado "un estruendo fuerte, como un tren" y haber visto humo y fuego. "Recen por ellos", expresó Thompson.

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