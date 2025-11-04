Dónde hay elecciones en Estados Unidos hoy 4 de noviembre y lo que debes saber

Qué tanta popularidad tiene Donald Trump, qué tan profundo es el giro hacia el conservadurismo y cuánto han podido capitalizar los demócratas la alta inflación en Estados Unidos podrá ser medido hoy en las elecciones locales en seis estados de la Unión Americana.

Virginia y Nueva Jersey eligen gobernador; sin embargo, las elecciones en la Ciudad de Nueva York y la votación por la Proposición 50, que pretende ajustar el mapa electoral de California, atraen aún más la atención.

En Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani se alza como favorito, a pesar de su corta experiencia en la Asamblea Estatal y su ideología socialista que causó recelo dentro de su propio partido.

De apenas 34 años, Mamdani ha sabido captar la atención de los jóvenes y, de ganar, marcaría un hito al convertirse en el primer alcalde musulmán de la metrópoli.

Entre sus propuestas se encuentran autobuses y cuidados infantiles gratuitos, control de alquileres, creación de viviendas asequibles y de supermercados con alimentos subvencionados, que asegura puede ejecutar con una subida de impuestos a los millonarios y a las empresas.

En este bastión demócrata, el candidato republicano, Curtis Sliwa, es el tercero en las preferencias, pues Andrew Cuomo, que en las primarias demócratas fue vencido por Mamdani, compite como candidato independiente y ocupa el segundo lugar en las encuestas.

Nueva Jersey y Virginia

En Nueva Jersey, la congresista, exfiscal y exmilitar Sherrill se perfila como ganadora, pero su ventaja sobre su rival republicano, Jack Ciattarelli, ha disminuido en las últimas semanas.

Una encuesta de AtlasIntel arroja una intención de voto del 50 % para Sherrill y del 49 % para Ciattarelli, aunque otros estudios de la última semana dan más ventaja a la demócrata, de 4 puntos en el caso del de Suffolk University y hasta 10 puntos en el de YouGov.

La campaña de la demócrata se ha centrado en oponerse a las políticas de Trump, pero ha propuesto medidas para rebajar el coste de vida mediante proyectos de energía limpia, impulsar viviendas asequibles o proteger los derechos reproductivos de las mujeres.

Mientras, Ciattarelli ha propuesto abordar el alto coste de vida mediante recortes a los impuestos a la propiedad y una línea dura en inmigración alineada con Trump, quien le apoya, eliminando el estatus de "ciudad santuario" y permitiendo la colaboración de las autoridades locales y federales.

En Virginia, hoy se jugarán los cargos de gobernador, vicegobernador, fiscal general y 100 escaños de la Cámara de Delegados.

La demócrata Abigail Spanberger aprovecha que en este estado hay miles de empleados federales que se vieron afectados por los recortes de personal de la administración de Trump y el cierre del gobierno.

Por su parte, en Pensilvania y Washington se votará para renovar la legislatura estatal.

Las elecciones en California resultan importantes en la radicalización de las posturas entre demócratas y republicanos, donde se decidirá sobre la redistritación propuesta por el gobernador Gavin Newsom, que favorecería a los azules en hasta cinco distritos que favorecen a los republicanos.

