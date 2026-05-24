Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que reveló que su administración negocia los últimos detalles de un acuerdo de paz con Irán, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, indicó que Islamabad espera albergar "muy pronto" una nueva ronda de diálogo entre ambas naciones.

"Pakistán continuará sus esfuerzos de paz con la mayor sinceridad y esperamos albergar la próxima ronda de conversaciones muy pronto", escribió en X el mandatario paquistaní, confirmando la disposición de su Gobierno para reactivar la mesa de negociación.

Las declaraciones de Sharif coinciden con el anuncio del propio Trump, quien reveló que se están negociando los aspectos finales de un acuerdo para poner fin a las hostilidades con Teherán que incluirá la apertura del estrecho de Ormuz.

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"Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz", declaró el líder estadounidense en su red Truth Social sin dar más detalles.

La propuesta llega tras una cita telefónica multilateral impulsada por EU que Sharif describió como "muy útil y productiva" y en la que participaron los líderes de Arabia Saudí, Catar, Turquía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

"Felicito al presidente Donald Trump por sus extraordinarios esfuerzos en la búsqueda de la paz y por mantener una llamada telefónica muy útil y productiva el día de hoy (...) Las discusiones ofrecieron una oportunidad útil para intercambiar opiniones sobre la situación regional actual y sobre cómo hacer avanzar los esfuerzos de paz en curso", escribió Sharif en su comunicado.

El jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Syed Asim Munir, asumió la representación de Pakistán en la llamada de alto nivel.

La intervención del que Trump define como su "mariscal de campo favorito" se produjo después de que el líder militar concluyera el sábado una visita de 24 horas a Teherán que sirvió como el detonante para acelerar el deshielo diplomático.

Tras el regreso del mariscal a Islamabad, el estamento militar paquistaní (ISPR) y la cancillería iraní emitieron sendos comunicados simultáneos en los que confirmaron de forma oficial que las intensas negociaciones habían dado como resultado "avances alentadores y significativos hacia un entendimiento final" entre Teherán y Washington.

Fuentes de seguridad paquistaníes cercanas al proceso confirmaron a EFE el sábado, bajo condición de anonimato, que gracias a esta mediación militar directa, Irán y Estados Unidos se encuentran actualmente "más cerca que nunca" de sellar un acuerdo definitivo.

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MB



