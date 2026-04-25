Sábado, 25 de Abril 2026

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Donald Trump confirma que un tirador fue detenido tras incidente en Washington

El presidente de Estados Unidos fue evacuado de una cena de gala luego de que se escucharan disparos

Por: EFE

Todos los ocupantes de la mesa presidencial, incluido Donald Trump, fueron evacuados a un lugar seguro. EFE/Y. Gripas

Todos los ocupantes de la mesa presidencial, incluido Donald Trump, fueron evacuados a un lugar seguro. EFE/Y. Gripas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en redes sociales este sábado 25 de abril del 2026, poco después de ser evacuado de una cena de gala que se celebraba en Washington por unos aparentes disparos, que "un tirador ha sido detenido" y aseguró que ha recomendado que el evento no se suspenda.

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"El tirador ha sido detenido, y he recomendado que 'el espectáculo continúe', pero nos guiaremos completamente por las autoridades", escribió Trump en su red Truth Social, apenas minutos después de ser escoltado fuera de un salón de baile del hotel Hilton de Washington donde asistía junto a la primera dama, Melania Trump, y varios miembros de su Gobierno a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

"Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía", añadió Trump en su mensaje.

El Servicio Secreto que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena y para asegurar la sala, emitió un comunicado en el que se indicó que todos los evacuados están bien, que está investigando, junto con la Policía Metropolitana de Washington, un incidente con armas de fuego en uno de los controles de seguridad en el hotel y que hay un "individuo detenido".

Un periodista de EFE que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres o cuatro detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama.

     

Enseguida, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a un lugar seguro y después más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile portando rifles de asalto y pidieron a todas las personas en la sala que se pusieran a cubierto.

JM

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