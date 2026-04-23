Trump descarta ataque nuclear a Irán pero alarga la guerra

Este jueves el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió a medios, durante un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca, cuestiones sobre la guerra actual con Irán; una de las preguntas fue cuánto tiempo estaría dispuesto a prolongar el conflicto.

Trump negó poner un plazo para el fin de la guerra y recordó que el país ha estado involucrado en el pasado en conflictos largos como con Vietnam o Irak.

"No me presionen. Estuvimos en Vietnam durante 18 años, estuvimos en Irak durante muchos, muchos años… No me gusta mencionar la Segunda Guerra Mundial, porque fue una guerra muy grande, pero estuvimos cuatro años y medio, casi cinco años, en la Segunda Guerra Mundial", respondió.

El mandatario que anunció el martes un alto el fuego en la guerra hasta que el Gobierno iraní presente una propuesta de acuerdo, dijo que tomó esa decisión para dar tiempo al régimen de los ayatolás, pues aseguró que no sabe quién es su líder desde que fue asesinado el 28 de febrero Alí Jameneí en un bombardeo.

"No sabemos con quién tratar", dijo al justificar la lentitud de las negociaciones para llegar a un acuerdo con Teherán.

Trump volvió a insistir, como ya había declarado previamente en su red Truth Social, que no siente ninguna presión para poner fin a la guerra, a pesar de que había puesto un plazo inicial de entre cuatro y seis semanas, algo que ya se superó.

"No quiero precipitarme porque en las noticias dicen: ¡Oh, Trump está bajo presión de tiempo!' No, no. ¿Saben quién está bajo presión? Ellos (Irán) porque si no logran poner en marcha su petróleo, toda su infraestructura petrolera va a estallar", expresó.

Trump niega tener intenciones de realizar un ataque nuclear contra Irán

Trump respondió de manera airada al ser preguntado si está meditando usar un arma nuclear contra la República Islámica.

"¿Por qué necesitaría hacer eso? ¿Por qué hacer una pregunta tan estúpida como esa? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué utilizaría un arma nuclear? (…) Los hemos diezmado por completo —y con medios muy convencionales— sin ella. No, no la utilizaría. Nunca debería permitirse que nadie utilice un arma nuclear", concluyó el republicano.

Tras el inició de la guerra, el presidente de EU amenazó en su momento con acabar con la civilización iraní y la Casa Blanca tuvo que puntualizar que no se refería al uso de un arma nuclear.

Al ser preguntado por la posibilidad de que la guerra se prolongue después de que ambas partes se estén mostrando por el momento incapaces siquiera de acordar una nueva fecha para negociar en Islamabad y que esto continúe afectando al bolsillo de los estadounidense, consideró que es un precio justo a pagar a cambio de que Irán no posea un arma nuclear.

"¿Sabe lo que obtienen (los estadounidenses) a cambio de eso? Un Irán sin armas nucleares que no intente volar por los aires una de nuestras ciudades o que haga estallar todo Oriente Medio", replicó el mandatario.

EU volverá a atacar si no llegan a un acuerdo

El propio Trump declaró de manera unilateral una extensión del actual alto el fuego entre su país e Irán y aseguró que lo mantendrá posponiendo para tratar de alcanzar una acuerdo de paz, aunque a su vez ha amenazado con volver a atacar a la República Islámica si no trae a la mesa una oferta aceptable para la Casa Blanca.

Entre tanto, Teherán mantiene su bloqueo en el estrecho de Ormuz, mientras que Washington está impidiendo a su vez que buques con origen o destino en puertos iraníes puedan transitar por el paso marítimo.

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KR