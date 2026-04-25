El número de personas muertas por el ataque guerrillero de este sábado 25 de abril del 2026 con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, en el suroeste de Colombia, subió a 14, todos civiles, y el de heridos a 38, informó el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán.

"Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas cinco menores de edad", manifestó en su cuenta de X el gobernador, quien inicialmente había informado de siete muertos y 17 heridos, con base en informaciones de la Secretaría de Salud del Cauca.

El ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca), donde un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

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"Esta es una tragedia que enluta profundamente y llena de dolor a nuestro pueblo", señaló el gobernador, quien afirmó que la fuerza de la explosión causó también "una afectación muy grave a la infraestructura vial del departamento, especialmente sobre la vía Panamericana".

Cajibío es un municipio situado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, a donde esta noche llegó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto con la cúpula militar y policial.

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El ministro llegó procedente de Cali, capital del vecino departamento del Valle del Cauca, donde ayer fueron atacadas también con cilindros llenos de explosivos dos batallones, sin causar víctimas.

Según el Ministerio de Defensa, en una reunión en Popayán las autoridades militares buscarán "definir acciones que permitan dar con el paradero de los criminales que han pretendido sembrar miedo y desestabilizar el suroccidente del país".

JM