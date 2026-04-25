Sábado, 25 de Abril 2026

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Mueren 4 miembros de una familia tras sangriento accidente en Panamá

De acuerdo con las primeras investigaciones, el autobús invadió el carril contrario en un tramo carretero de Panamá Oeste

Por: EFE

El accidente también dejó 9 personas lesionadas. ESPECIAL/PIXABAY

El accidente también dejó 9 personas lesionadas. ESPECIAL/PIXABAY

Cuatro miembros de una familia murieron este sábado 25 de abril del 2026 en Panamá cuando el carro en el que viajaban fue embestido por un autobús en una carretera en el interior del país, informaron las autoridades y medios locales.

¿Cómo ocurrió el accidente carretero de Panamá que mató a una familia?

El accidente tuvo lugar en la entrada del área de Coloncito, en la provincia de Panamá Oeste, cuando el autobús, que cubría la ruta Aguadulce-Ciudad de Panamá, invadió el carril contrario y chocó de frente con el vehículo en el que viajaban las víctimas mortales.

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Así lo explicó a la televisión local el capitán de la Policía Nacional, Pierre Rivas, quien agregó que nueve pasajeros del autobús resultaron con lesiones sin consideración.

La prensa local informó asimismo que los cuatro fallecidos son dos adultos y dos menores de edad miembros de una misma familia, y que todos murieron en el lugar del accidente.

     

¿Cuántas personas han muerto en accidentes de tránsito en Panamá?

Unas 360 personas murieron en accidentes de tránsito en Panamá en el 2025, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) de Panamá.

JM 

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