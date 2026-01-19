El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a aclarar este lunes 19 de enero si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia poco después de advertir en una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz" después de que no le concedieran el Premio Nobel.

"Sin comentarios", dijo en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

El mandatario defendió su intención de anexionar el territorio autónomo danés unos días después de amenazar con un arancel del 10%, a partir del 1 de febrero, a los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviados a EU por oponerse a sus planes.

El gravamen, que afectaría a aliados de Washington en la OTAN, se ampliará hasta un 25%, a partir del 1 de junio de 2026, y será "exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia".

Preguntado por si seguirá adelante con sus planes arancelarios si no se llega a un acuerdo antes, Trump dijo: "Sí, al 100%".

El mandatario cargó contra los líderes europeos que se han opuesto a sus planes expansionistas porque, según él, son necesarios para proteger la seguridad de EU ante las amenazas externas.

"Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya se ve lo que les ha traído", declaró. "Eso es en lo que Europa debería centrarse, no en Groenlandia".

El primer ministro noruego y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le enviaron una carta a Trump para explicarle "su postura sobre el aumento de aranceles" y señalarle "la necesidad de desescalar el intercambio de palabras".

Fue entonces cuando el estadounidense le advirtió al noruego que como su país "decidió no concederle el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más", ya no siente "la obligación de pensar únicamente en la paz".

"Aunque siempre será predominante, ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", escribió en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin.

Pese a que el primer ministro defendió que la decisión de otorgarle el premio a la líder opositora venezolana María Corina Machado depende del "Comité Nobel independiente y no del gobierno noruego", Trump lo rechazó.

"Noruega lo controla totalmente, a pesar de lo que digan", afirmó en la entrevista. "Les gusta decir que no tienen nada que ver con ello, pero tienen mucho que ver".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF