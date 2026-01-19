El descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz (sur de España) que tuvo lugar este pasado domingo y que ha causado, al menos, 39 muertos y más de un centenar de heridos es uno de los siniestros ferroviarios más graves que se han registrado en Europa en lo que va de siglo.Precisamente, el más grave de todos ellos también fue en España, en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela, al noroeste de Galicia.Sin embargo, el siniestro con más víctimas mortales en el Viejo Continente se remonta a 1998.El 3 de junio de ese año, 98 personas fallecieron y 120 fueron heridas en Eschede en el norte de Alemania, al chocar contra el pilar de un puente un tren de alta velocidad alemán (ICE) que hacía el recorrido Múnich-Hamburgo y cuando circulaba a 200 kilómetros por hora.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO