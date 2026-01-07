Petro y Trump sostienen su primera llamada en medio de tensiones diplomáticas

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron este miércoles su primer contacto telefónico, en un contexto marcado por el intercambio de declaraciones entre ambos gobiernos, el cual se intensificó el fin de semana pasado tras la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación estadounidense en Caracas.

La llamada fue confirmada por fuentes de la Cancillería colombiana, quienes señalaron que la conversación entre los mandatarios se prolongó por más de 40 minutos.

Horas después del contacto telefónico, Petro ofreció un discurso ante miles de personas reunidas en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, durante una concentración convocada “en defensa de la soberanía”, luego de los señalamientos realizados por el presidente estadounidense. En su mensaje, el mandatario colombiano dio indicios sobre el tono y el contenido del diálogo sostenido con Trump.

"En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro", expresó Petro, en aparente alusión al intercambio que sostuvo con su homólogo estadounidense.

El jefe de Estado colombiano impulsó esta comunicación en medio del cruce de declaraciones con Trump, quien el domingo pasado, a bordo del Air Force One, afirmó ante la prensa que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”.

En referencia a Petro, Trump dijo entonces que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Maduro, respondió: "a mí me suena bien eso".

El presidente colombiano reaccionó con otra amenaza, de volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero del M-19, para defender la soberanía de la "amenaza ilegítima" de Trump.

Según dijo Petro hoy en su discurso, "políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y de haber hecho trizas la paz" de Colombia, "engañaron a Trump" al vincular al mandatario colombiano con mafias para ponerlo en su contra y provocar una crisis con Estados Unidos.

"Pues esos mismos son los responsables de esta crisis, llamémosla diplomática por ahora, verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia", subrayó el presidente.

Según el mandatario, sus enemigos "parece que quisieran que llegaran los helicópteros aquí como en Caracas y nos tiraran unos misilazos", como ocurrió el sábado en Caracas cuando fueron capturados Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Trump dijo, tras la llamada telefónica, que contempla reunirse con Petro en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense en Venezuela.

YC