Cuba enfrenta desde mediados de 2024 una crisis energética, la cual se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump.

Ante los gravámenes ocurridos en la isla, el Gobierno cubano enfatizó las sanciones estadounidenses y acusó a Washington de "asfixia energética".

Por otro lado, expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EU.

Apagones en Cuba detonan protestas sociales

Los apagones en Cuba han provocado graves afectaciones en la economía, la cual se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas sociales que han ocurrido en los últimos días; entre las más relevantes, se dieron lugar en La Habana y Morón; la última se concretó de forma violenta y con cinco detenciones.

Te puede interesar: EU e Israel lanzan proyectil contra una refinería de gas de Irán

Apagón de hoy en Cuba dejará a la vez sin corriente al 62 % del país

Cuba sufrirá este miércoles prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 62 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

De esta forma, Cuba regresa a su normalidad tras el apagón nacional registrado el pasado lunes 16 de marzo, el sexto en año y medio, con cortes diarios de unas 15 horas en La Habana y suspensiones del servicio por falta de capacidad de generación de hasta dos días seguidos en algunos puntos del país.

La isla ha experimentado ya seis apagones nacionales (y otros parciales) desde octubre de 2024 por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EU.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS