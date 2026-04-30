Hombre roba banco en Kentucky y dispara contra empleados; mueren 2

Dos empleados de un banco de Kentucky murieron baleados el jueves 29 de abril del 2026 durante un robo, mientras las autoridades continúan con la búsqueda del sospechoso, informaron las autoridades.

Un hombre vestido con una sudadera gris, guantes y el rostro cubierto ingresó a una sucursal de U.S. Bank en Berea y disparó contra un empleado y una empleada , indicó el agente Scottie Pennington, portavoz de la Policía Estatal de Kentucky.

"Son personas que trabajan en nuestra comunidad, y ya no están con nosotros", señaló Pennington a los reporteros. "En este momento tenemos algunas pistas y estamos haciendo todo lo posible para llevar a esta malvada persona ante la justicia".

Las fuerzas del orden iban de puerta en puerta en busca de información y de videos de vigilancia, además de utilizar helicópteros, drones y perros, explicó Pennington. Policías locales y estatales, junto con el FBI y otras agencias federales participan en la búsqueda.

De momento se desconoce si el sospechoso huyó a bordo de un vehículo, a pie o si alguien lo recogió, señaló el portavoz. Se negó a decir si el sospechoso se llevó algo del banco.

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La policía estatal publicó en redes sociales una foto del sospechoso y pidió a la población que se ponga en contacto en caso de que alguien lo reconozca o tenga información.

"Si ven algo extraño y no les da buena espina —ya saben, si sus perros se comportan raro— llámennos", insistió Pennington. Pidió a los residentes mantenerse alerta, dejar encendidas las luces del porche y tener sus teléfonos cargados.

Las escuelas de la zona estuvieron en confinamiento durante un tiempo hasta que se consideró que las instalaciones eran seguras. No se permitió que los estudiantes se fueran a casa en autobuses y tuvieron que ser recogidos por sus padres, subrayó Pennington.

JM