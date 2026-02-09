México enviará más apoyo a Cuba ante "injustas" sanciones de Estados Unidos

Este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el envío de ayuda humanitaria de México a Cuba seguirá, al tiempo que calificó como "muy injusto" la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a los países que exportan petróleo a la isla, pues esto afecta directamente a la población.

"Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta", declaró la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de Sheinbaum ocurre en medio de tensiones por las medidas anunciadas por Washington, que contemplan aranceles a naciones que comercialicen petróleo con La Habana, lo que ha llevado al Gobierno mexicano a un primer envío de ayuda humanitaria el fin de semana a la isla, principalmente de víveres.

La Mandataria sostuvo que el envío de apoyo continuará en forma de asistencia humanitaria y enfatizó el carácter solidario de esta política exterior.

"Entonces, vamos a ayudar al pueblo de Cuba, como siempre se ayuda en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad del apoyo. Y ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta", dijo.

La Presidenta reiteró su rechazo a las sanciones y aseguró que su impacto recae en la población y no necesariamente en las autoridades cubanas.

"Más bien es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusto. No está bien. Porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba. Pero no debe afectarse a los pueblos nunca" , señaló.

Asimismo, indicó que México continuará con gestiones diplomáticas para retomar el envío de hidrocarburos y para expresar su desacuerdo en foros internacionales.

"Nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo. Porque no se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera, muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoya al pueblo siempre”, expresó.

La Mandataria explicó que el decreto estadounidense prevé aranceles a países que exporten crudo a Cuba, por lo que su Gobierno busca evitar repercusiones para México.

“Estamos con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por enviar petróleo a Cuba. Y también haciendo un llamado internacional de Estados Unidos”, afirmó.

El envío de ayuda desde México se da días después de que Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), asegurara que la empresa estatal envió en 2025 petróleo a la isla por 496 millones de dólares.

En días recientes, México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

