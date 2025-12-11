Corea del Sur prevé impacto “limitado” por nuevos aranceles aprobados en México

Corea del Sur afirmó este viernes que las nuevas tarifas aprobadas por México tendrán un efecto “reducido” en su comercio, luego de subrayar que el Gobierno mexicano ajustó a la baja la propuesta original y conservará mecanismos de disminución de aranceles para insumos esenciales utilizados por las industrias automotriz y de electrodomésticos del país asiático.

“El impacto en nuestras exportaciones será acotado, especialmente porque México conservará los programas de reducción de gravámenes para bienes intermedios”, informó el Ministerio de Comercio surcoreano en un comunicado emitido tras una reunión celebrada en Seúl entre autoridades gubernamentales y representantes del sector privado.

La sesión, organizada con carácter urgente para analizar las medidas avaladas el miércoles por el Senado mexicano, reunió a directivos de Hyundai Motor, Samsung Electronics, LG Electronics, así como a asociaciones industriales y entidades comerciales.

El Ministerio señaló que México incorporó “algunas de las recomendaciones” planteadas por Seúl durante los últimos meses en los intercambios diplomáticos y con actores productivos.

El ministerio surcoreano destacó la reducción de algunas tasas respecto a la propuesta original de septiembre: se recortó en 38 el número de fracciones arancelarias de partes automotrices, cuyos aranceles previstos también fueron rebajados del 35 al 25 %.

Asimismo, las losas de acero (slabs) quedaron excluidas de los aumentos; y se ajustaron a la baja los incrementos para electrodomésticos, como lavadoras (de 35 a 25-30 %), refrigeradores (de 35 a 25 %) y hornos de microondas (de 35 a 30 %).

Seúl añadió que las empresas surcoreanas implantadas en México, sobre todo en automoción y electrónica, seguirán importando bienes intermedios a través de esquemas mexicanos de reducción arancelaria, que permiten aplicar tarifas bajas o exenciones a bienes necesarios para la producción destinada a la exportación.

Aun así, el Gobierno aseguró que continuará trabajando con la industria para “minimizar” cualquier efecto derivado de los nuevos aranceles.

México es el mayor socio comercial latinoamericano de Corea del Sur y las empresas surcoreanas están presentes en el país latinoamericano principalmente en la industria automotriz, con Hyundai y Kia; y en el sector de los electrodomésticos, con Samsung y LG, grandes conglomerados que aprovechan los beneficios de exportación libre de aranceles derivados del tratado de libre comercio entre México, Canadá y EU, conocido como T-MEC.

La reforma mexicana, que entraría en vigor el 1 de enero de 2026, impondrá gravámenes de entre 5 % y 50 % a más de mil 400 productos procedentes de países con los que no tiene tratado de libre comercio, en un intento de proteger sectores considerados estratégicos.

La reacción de Seúl contrasta con la de China, que el jueves urgió públicamente a México corregir "lo antes posible" los nuevos gravámenes.

Varios analistas consideran que la medida mexicana responde a presiones de Washington en el marco de la revisión del T-MEC, prevista para el próximo año, en medio de sus disputas comerciales con Pekín

México insiste en que el proyecto tiene el objetivo de proteger la industria nacional y no responde a presiones del exterior, afirmando que las medidas arancelarias no van dirigidas contra China ni otra nación en particular.

YC