Gobierno estadounidense lanza programa para rastrear “terrorismo doméstico”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a sus agencias a identificar a presuntos “terroristas domésticos” y elaborar un listado de objetivos, además de establecer un programa de recompensas económicas para incentivar a la ciudadanía a reportar actividades consideradas contrarias a los intereses estadounidenses. Así lo reveló este jueves un reporte publicado por el Los Angeles Times.

Según un memorando fechado el 4 de diciembre, la fiscal general Pam Bondi ordenó al FBI ubicar a individuos que, mediante actos de violencia o amenazas, busquen impulsar agendas políticas o sociales que se consideren opuestas a los valores estadounidenses, incluyendo aquellos vinculados con principios capitalistas o cristianos.

La directriz surge tras la conformación de una fuerza operativa enfocada en el “terrorismo doméstico” y la “violencia organizada”, instruida previamente por el presidente Donald Trump. Este plan está dirigido a perseguir a grupos que la administración ha calificado como organizaciones criminales de “izquierda radical”.

En el documento firmado por el mandatario, emitido luego del fallecimiento del activista ultraconservador Charlie Kirk en septiembre, se argumenta que los recientes episodios de violencia política son consecuencia de “campañas bien estructuradas de intimidación, radicalización, amenazas y agresiones”, las cuales tendrían como objetivo “silenciar opiniones disidentes, restringir la participación política, influir en decisiones gubernamentales y afectar el funcionamiento democrático del país”.

La orden de Trump instruye a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a agencias federales como el Departamento de Justicia o el Departamento del Tesoro a desmantelar redes de financiamiento que apoyen a estos grupos.

El memorando de Bondi señala que las "agendas políticas y sociales" problemáticas podrían incluir "oposición a la ley y a la aplicación de la ley migratoria, opiniones extremas a favor de la migración masiva y la apertura de frontera.

La fiscal también ha pedido que se desarrolle un sistema de recompensas para alentar al público a denunciar a sospechosos, pero no hace referencia al supremacismo blanco.

