Esta es la recomendación de la OMS sobre la "supergripe" H3N2

Una variante de la cepa H3N2 de la influenza, potencialmente mortal, ha causado el cierre temporal de escuelas y saturación en hospitales en el Reino Unido. Al ser uno de los países más conectados con el mundo, su expansión es sólo cuestión de tiempo. De hecho, la también llamada "supergripe", por sus síntomas más severos y su facilidad de contagio, ya está en los Estados Unidos, donde el número de personas enfermas ha aumentado 7% en la última semana, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Canadá y Japón también tienen al subclado K del virus H3N2 como la variante predominante en esta temporada de gripe.

Esta expansión fue confirmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado del 10 de diciembre, y recomendó tomar la vacunación contra la influenza estacional como medida de protección:

"Las primeras estimaciones sugieren que la vacuna de la influenza continúa protegiendo contra la hospitalización tanto en niños como en adultos… Si bien existen algunas diferencias genéticas entre los virus de la gripe circulantes y las cepas incluidas en las vacunas, la vacuna contra la gripe estacional aún puede brindar protección contra virus derivados y otras cepas virales incluidas en la vacuna".

La OMS agregó que "las vacunas siguen siendo esenciales, especialmente para las personas con alto riesgo de complicaciones por la gripe y sus cuidadores".

La recomendación de tomar la vacuna disponible, aunque no esté específicamente diseñada para la variante K del virus H3N2, fue replicada ayer por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, que también informó que no se ha detectado ningún caso de la nueva cepa en el país, y que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene "un monitoreo y análisis permanente" para la detección oportuna de cualquier eventual contagio.

¿Qué síntomas tiene la influenza H3N2?

La “supergripe” presenta los mismos síntomas que la influenza estacional, pero con mayor intensidad, y afecta principalmente a niños y adultos mayores. Entre los síntomas más comunes se encuentran: