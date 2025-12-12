El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que entregó al gobierno de Estados Unidos una nueva revisión al plan de paz que impulsa Washington que refleja las demandas de Kiev.

“La versión que enviamos al equipo estadounidense refleja nuestra visión. Pero hay también cuestiones europeas en el plan y, por ello, es también una visión europea”, dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev (capital del país), según informa la agencia ucraniana, Ukrinform.

El jefe de Estado ucraniano explicó que la última versión del documento enviada por Kiev a la Unión Americana no es definitiva y consiste en 20 puntos, en lugar de los 28 que tenía el documento inicial presentado por el presidente Donald Trump a ucranianos y rusos.

Zelenski indicó que el principal desacuerdo radica en que “los rusos quieren todo el Donbás”, mientras que Ucrania no acepta renunciar a los territorios de la región que aún controla”.

“Y los estadounidenses están buscando fórmulas. Hablaron de una ‘zona libre económica’. Los estadounidenses lo llaman así y los rusos ‘zona desmilitarizada’”, señaló el mandatario.

CT