Convoy Nuestra América parte de México a Cuba con ayuda humanitaria

Los dos últimos veleros de la delegación mexicana del convoy Nuestra América partieron este sábado desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, con rumbo a Cuba para entregar ayuda humanitaria, en un contexto marcado por el deterioro económico en la isla y el embargo aplicado por Estados Unidos.

A bordo viajan activistas —dos mujeres, seis hombres y un niño de tres años—, quienes originalmente tenían previsto zarpar la tarde del viernes; sin embargo, la salida se pospuso debido a condiciones meteorológicas desfavorables.

Aunque en la zona persisten rachas intensas de viento, una leve mejoría durante las primeras horas de este sábado permitió que ambas embarcaciones iniciaran su recorrido desde Puerto Manglares, conocido como puerto de abrigo, donde permanecían mientras se realizaban los preparativos.

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¿Cuándo llegará la nueva ayuda humanitaria a Cuba?

Estos veleros se suman al buque que zarpó el viernes desde Progreso, el cual transporta la mayor parte de la ayuda reunida por organizaciones civiles.

Se prevé que el convoy, integrado por activistas de distintas nacionalidades, llegue a Cuba el lunes 23 de marzo.

Entre las ONG que participan, está la flotilla Global Sumud que en 2005 llevó ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

En total, el convoy transporta alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.

La misión forma parte de una iniciativa de solidaridad impulsada por organizaciones civiles que busca entregar ayuda humanitaria en medio de la profundización del bloqueo impuesto por EU.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales y se suma a otros esfuerzos recientes de apoyo a Cuba desde México, en un contexto de tensiones renovadas entre Washington y La Habana.

El convoy Nuestra América está inspirado en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria.

YC