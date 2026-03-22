Mariana Pizarro: Quién es la actriz encontrada sin vida en terminal de autobuses

El fallecimiento de la actriz argentina Mariana Pizarro ha causado impacto en el ámbito cultural, luego de que fuera encontrada sin vida en el interior de un autobús de larga distancia al arribar a una terminal. La noticia ha generado sorpresa tanto entre la comunidad artística como entre sus seguidores, debido a las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo.

De acuerdo con información difundida por distintos medios, la también directora teatral y docente, de 55 años, realizaba un viaje desde Buenos Aires con destino a Posadas cuando se produjo su deceso, aparentemente durante el trayecto.

Un hallazgo inesperado al final del recorrido

El descubrimiento se registró una vez que la unidad llegó a su destino. Según los reportes, el conductor notó que una pasajera permanecía en su asiento mientras el resto descendía. Al intentar despertarla, no obtuvo respuesta.

Tras percatarse de la situación, el chofer confirmó que la mujer no presentaba signos vitales y dio aviso inmediato a las autoridades, quienes acudieron al lugar para llevar a cabo las primeras diligencias.

De manera preliminar, se indicó que el cuerpo no mostraba huellas visibles de violencia, por lo que el caso quedó bajo investigación para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Un viaje que terminó en tragedia

Medios locales señalan que el deceso habría ocurrido durante el traslado, sin que los demás pasajeros se dieran cuenta de lo sucedido. El hecho cobró relevancia al confirmarse que se trataba de una figura reconocida en el ámbito teatral, lo que provocó una reacción inmediata dentro del sector cultural.

Tras el hallazgo, el autobús fue sometido a una inspección por parte de peritos, mientras que las autoridades iniciaron los procedimientos correspondientes, incluidos estudios forenses que permitan esclarecer lo ocurrido.

Además de su trabajo artístico, también se desempeñó como promotora cultural y formó parte de iniciativas vinculadas a la difusión del arte. Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que expresó su pesar por la pérdida.

Falleció Mariana Pizarro, reconocida activista y militante por los derechos de la mujer; la hallaron sin vida en el asiento de un micro



Un hecho conmocionó este martes a los pasajeros de un micro de la empresa Via Bariloche que cubría el trayecto Buenos Aires–Posadas. Al arribar… pic.twitter.com/VtSPIUnoxu— Jorge Kurrle (@jorgekurrle) March 18, 2026

Investigaciones continúan

Hasta ahora, no se ha confirmado la causa oficial de la muerte. No obstante, los primeros reportes indican que no se encontraron indicios de violencia, lo que apunta a una posible causa natural o médica.

Se espera que los resultados de la autopsia permitan esclarecer con mayor detalle lo ocurrido durante el viaje.

Las circunstancias en las que fue encontrada Mariana Pizarro han incrementado la atención mediática en torno al caso. El hecho de que el hallazgo se produjera en un autobús tras un trayecto regular ha contribuido a la conmoción generada.

Mientras avanzan las investigaciones, su legado artístico permanece presente en la memoria de quienes siguieron su trabajo dentro y fuera de los escenarios.

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