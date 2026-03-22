Los recientes ataques al complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz en Irán y en la ciudad israelí de Dimona, donde se encuentra la mayor instalación nuclear del país, muestran que la guerra "ha alcanzado una fase peligrosa", advirtió este domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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"Los ataques dirigidos contra instalaciones nucleares suponen una amenaza creciente para la salud pública y la seguridad ambiental", agregó el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta oficial en X.

OMS llama a Irán e Israel para evitar cualquier incidente nuclear

Tedros hizo un llamamiento urgente a las partes en conflicto para que "ejerzan la máxima contención militar y eviten cualquier acción que pueda desencadenar incidentes nucleares".

"Los líderes deben priorizar la desescalada y proteger a los civiles", agregó, señalando que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) por ahora no ha detectado niveles de radiación anormales tras los ataques en Irán e Israel.

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La planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán, fue atacada

La planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán, fue alcanzada en un ataque aéreo el sábado, informó la agencia oficial de noticias iraní Mizan. No hubo fuga de radiación, indicó, mientras la guerra en Oriente Medio entraba en su cuarta semana.

En respuesta al ataque sobre territorio persa, un misil lanzado desde Irán impactó en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes, causando al menos dos heridos moderados, entre ellos un niño de diez años.

Guerra entre Irán e Israel no remite

La guerra, que dura ya tres semanas, no ha dado señales de remitir. Israel indicó que Irán continuó lanzando misiles contra su territorio, mientras que Arabia Saudí reportó que derribó 20 drones en apenas un par de horas en la región oriental del país, donde hay importantes instalaciones petroleras.

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