Cuba registra segundo apagón nacional en menos de una semana

Cuba registró este sábado un nuevo apagón a nivel nacional tras la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ocurrida a las 18:38 horas locales (22:38 GMT). Se trata del segundo evento de este tipo en menos de una semana y el séptimo en aproximadamente año y medio.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba reportó el incidente a través de redes sociales: "Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional. Ya comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento".

Hasta ahora, las autoridades no han detallado las causas que originaron la falla.

La isla atraviesa una severa crisis energética desde mediados de 2024, la cual se ha intensificado en los últimos meses debido al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, situación que ha elevado los cortes de electricidad a niveles críticos.

En las últimas dos semanas se han documentado dos apagones nacionales, además de un corte masivo que dejó sin suministro eléctrico a cerca de dos tercios del territorio. De manera habitual, el panorama ya es complejo: en La Habana los apagones alcanzan alrededor de 15 horas diarias, mientras que en otras regiones se han reportado interrupciones continuas de hasta 48 horas .

Falla total del SEN agrava crisis energética y complica restablecimiento

Con base en experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días. Supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estar puedan de nuevo arrancar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

El problema esencial que diferencia esta ocasión -y la de este lunes- de las previas es que en la actualidad el país casi no dispone de diésel y fueloil para sus motores de generación debido al bloqueo petrolero estadounidense.

Energizar las centrales termoeléctricas sin esta fuente energética de rápido encendido puede ser un reto, como explicó recientemente el director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, tras un apagón masivo que afectó a unos seis millones de cubanos.

YC