Comandante venezolano llama a no atender exhortos del régimen tras versión de captura de Maduro

Venezuela atraviesa horas de alta tensión e incertidumbre luego de que en redes sociales y en declaraciones de actores políticos internacionales se difundiera la versión de que el presidente Nicolás Maduro habría sido detenido durante un operativo militar presuntamente ordenado por el mandatario estadounidense Donald Trump.

En este contexto, diversos mensajes han circulado en plataformas digitales exhortando a la población a mantener la calma y evitar acciones que puedan derivar en enfrentamientos o riesgos innecesarios. Uno de estos llamados fue emitido por el comandante venezolano Guillermo Beltrán, quien pidió a la ciudadanía no atender convocatorias del régimen para salir a las calles y advirtió que dichas acciones podrían derivar en el uso de civiles como "carne de cañón".

Beltrán sostuvo que, ante los hechos recientes, lo prioritario es preservar la tranquilidad y permitir que actúe únicamente personal especializado, particularmente para labores de rescate y atención a posibles víctimas derivadas de los ataques reportados. En ese sentido, instó a la población a permanecer en sus hogares hasta que exista una indicación clara por parte de lo que calificó como el "liderazgo legítimo" del país o de autoridades internacionales.

En paralelo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la detención del mandatario venezolano y solicitó al gobierno de Estados Unidos la presentación de una prueba de vida de Maduro, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su paradero o condición jurídica.

Hasta ahora, el gobierno venezolano no ha emitido un comunicado formal que precise los pasos a seguir ante este escenario. De acuerdo con los lineamientos constitucionales, correspondería a la vicepresidenta convocar a un nuevo proceso electoral en un plazo determinado; sin embargo, dicha ruta no ha sido confirmada oficialmente. Tampoco se ha pronunciado la dirigencia opositora sobre las acciones que emprenderá tras la salida de Maduro del poder.

