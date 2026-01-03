¿Qué está pasando en Venezuela?

Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela durante la madrugada de hoy sábado 3 de enero de 2026, y Donald Trump afirmó que las fuerzas de su país habían capturado y sacado del país al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Aquí algunas preguntas que responden a lo que está pasando en el país sudamericano.

¿Cuándo se lanzaron los ataques?

Las primeras explosiones potentes se escucharon poco antes de las 02:00 de la mañana en Caracas y sus alrededores, y continuaron hasta las 03:15, según dice la agencia AFP.

Imágenes que circulaban en redes sociales mostraban misiles surcando el cielo y luego impactando. También se vieron helicópteros sobrevolando Caracas.

Luego, un senador estadounidense declaró que Washington había completado su operación militar.

¿Cuáles fueron los objetivos de los bombardeos?

Explosiones seguidas de columnas de humo e incendios tuvieron como objetivo Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y la Academia Militar.

De gran tamaño, alberga no solo instalaciones militares, sino también viviendas urbanas para tropas, donde viven miles de familias.

En una de las puertas de entrada, aún vigilada, un pequeño vehículo blindado y un camión presentaban impactos de bala, observaron periodistas de la AFP.

Los residentes huyeron de la zona a primera hora de la mañana con maletas y bolsos. "Casi nos matan", dijo una mujer en la huida.

Se escucharon otras explosiones cerca del complejo aeronáutico La Carlota, un aeropuerto militar y privado, en el este de Caracas. Se veía un pequeño vehículo blindado en llamas y un autobús calcinado, informaron periodistas de la agencia AFP.

Otras explosiones se reportaron en el oeste del país, en La Guaira (aeropuerto internacional y puerto de Caracas), en Maracay, capital del estado de Aragua (a 100 km al suroeste de Caracas), y en Higuerote (a 100 km al este de Caracas), en el estado de Miranda, en la costa caribeña.

¿Cuál es el número de víctimas?

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acusó al ejército estadounidense de atacar "con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles".

No se disponía de cifras de víctimas. Padrino afirmó estar "recopilando información sobre los heridos y los muertos".

¿Fue arrestado y sacado de Venezuela Nicolás Maduro?

"El presidente Nicolás Maduro y su esposa (Cilia Flores) han sido capturados y exfiltrados del país", escribió Donald Trump en su red social Truth Social.

No está claro cómo fue capturado el presidente Maduro.

Helicópteros estadounidenses fueron vistos sobrevolando Caracas.

Se desconocía con exactitud dónde se alojaba el presidente venezolano, ya que se rumoreaba que había cambiado de residencia con frecuencia en los últimos meses.

El jueves pasado, la televisión transmitió una entrevista con él en la que se le veía conduciendo por Caracas.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió una "prueba de vida" de ambos, mientras Rusia reclamó una "aclaración inmediata" al respecto.

¿Cuáles fueron las reacciones internacionales?

Rusia, principal aliado de Venezuela, condenó "un acto de agresión armada", rechazó "los pretextos utilizados para justificar tales acciones" y lamentó que "la hostilidad ideológica haya triunfado sobre el pragmatismo común".

Otro aliado de Venezuela, Irán, señaló una "flagrante violación de la soberanía nacional y la integridad territorial del país", condenando la "agresión ilegal de Estados Unidos", enemigo de la República Islámica.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló de una "afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela".

En Europa, el Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, pidió "moderación" y respeto a "los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

España se ofreció como intermediaria, afirmando estar "dispuesta a ofrecer sus buenos oficios para alcanzar una solución pacífica y negociada a la crisis actual".

Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad este sábado.

