La captura de Nicolás Maduro tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela provocó una sacudida internacional y una fuerte división de opiniones. Mientras algunos respaldan la decisión del presidente estadounidense Donald Trump, otros la califican como una invasión ilegal y una violación a la soberanía de un Estado.

Las acusaciones contra Maduro por presuntos vínculos con el crimen organizado no son nuevas, pero ahora quedaron formalizadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde un gran jurado detalló una amplia red de delitos atribuidos al mandatario venezolano, miembros de su familia y altos funcionarios de su gobierno. Actualmente, Maduro permanece detenido en el Metropolitan Detention Center, conocido como “el infierno de Brooklyn”.

Según el dictamen judicial, “durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”. El documento describe un entramado de protección estatal al narcotráfico que habría operado desde finales de la década de 1990.

De acuerdo con la acusación, participó en distintas etapas del esquema criminal. Como legislador, se le atribuye el transporte de grandes cantidades de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas. Posteriormente, como ministro de Relaciones Exteriores, proporcionó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática a aeronaves utilizadas para lavar dinero, que trasladaban recursos del narcotráfico desde México hacia Venezuela. Ya como presidente, permitió que la corrupción asociada al tráfico de cocaína prosperara para beneficio propio, de su entorno político y de su familia.

Entre los señalados figuran Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”) y Héctor Guerrero Flores (“Niño Guerrero”).

La acusación subraya que Maduro y sus presuntos cómplices se asociaron durante décadas con organizaciones criminales y narcoterroristas de alto perfil, apoyándose en funcionarios corruptos de distintos países para distribuir toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Entre los grupos mencionados están las FARC, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.

Sobre este último, el expediente detalla que “Niño Guerrero” ha liderado por más de una década al Tren de Aragua, organización implicada en extorsión, secuestro, homicidios, tráfico de drogas y armas, prostitución, trata de personas, robos y lavado de dinero en Venezuela, Estados Unidos y otros países.

Tras la captura de Maduro, Trump advirtió que habrá un segundo ataque si las nuevas autoridades venezolanas “no cumplen”. Y confirmó contactos con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Trump amenaza a Colombia; “Cuba está a punto de caer”

Donald Trump lanzó nuevas amenazas contra Colombia, al acusar a su homólogo Gustavo Petro de “fabricar cocaína”. Y no descarta el envío de una “misión” similar a la realizada en Venezuela, donde fue capturado Maduro.

Desde el Air Force One, Trump afirmó que Colombia está “muy enferma” y que su gobierno no continuará “por mucho tiempo”. Además, aseguró que Cuba está “a punto de caer”, al advertir que su economía se hundirá sin acceso al petróleo venezolano. Las declaraciones elevan la tensión regional tras la reciente intervención estadounidense.

Por su parte, los gobiernos de México, España, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay condenaron las acciones militares unilaterales en Venezuela por violar el derecho internacional. En un comunicado advirtieron que el uso de la fuerza vulnera la soberanía, la integridad territorial y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Subrayaron que la crisis debe resolverse por las vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad popular, sin injerencias. También expresaron preocupación por cualquier intento de control externo o apropiación de recursos, tras los anuncios de Estados Unidos. Reafirmaron a América Latina y El Caribe como zona de paz y llamaron a la unidad regional.

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de urgencia para este lunes, a solicitud de Colombia y con el respaldo de Rusia y China. Busca analizar la escalada de tensiones tras la intervención militar en Venezuela y sus posibles implicaciones para la paz y la seguridad internacionales. Se prevé que los miembros discutan las vías diplomáticas para evitar una mayor desestabilización regional.

Exigen militares liberación de Maduro; reconocen a Rodríguez

La cúpula militar de Venezuela exigió el domingo la liberación del presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado la víspera por fuerzas estadounidenses, y reiteró su fidelidad a las autoridades venezolanas, al tiempo que reconoció a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia.

En una transmisión en cadena de radio y televisión, el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, acompañado por el alto mando militar, rechazó “contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe”, así como el de la primera dama, Cilia Flores. Durante su mensaje, exigió la “rápida liberación del presidente” y reiteró que Maduro es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Sin precisar una cifra de víctimas, Padrino López afirmó que la captura del mandatario ocurrió luego de que soldados estadounidenses mataron “a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados… y ciudadanos inocentes”. Según el relato oficial, la operación representó una agresión directa a la soberanía del país.

Maduro fue sacado de Venezuela el sábado, tras meses de creciente presión por parte de Washington, en una operación nocturna que fue anunciada horas después por el presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales. Posteriormente, Trump declaró ante la prensa que Estados Unidos gobernará Venezuela “hasta que podamos tener una transición segura, apropiada y legal”.

El jefe castrense aseguró que el alto mando militar se mantiene unido y cohesionado frente a lo que calificó como una “agresión imperial” sin precedentes. “Ayer fuimos testigos, todo el pueblo de Venezuela, de una brutal agresión militar contra nuestra soberanía”, sostuvo. Añadió que la soberanía nacional fue vulnerada con un despliegue militar inédito contra la República.

Padrino López insistió en que “es el presidente Nicolás Maduro el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos”, y recordó que los militares han expresado de forma pública y reiterada su lealtad al mandatario. Históricamente, las Fuerzas Armadas han sido un actor central en las disputas políticas del país y uno de los principales apoyos del gobierno de Maduro, que, al igual que en la etapa de Hugo Chávez, otorgó a los militares control sobre sectores relevantes de la economía y participación directa en el gabinete ministerial.

En su mensaje, el ministro de Defensa también llamó a la población a mantener la calma y el orden. Exhortó a los venezolanos a no caer en “las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer”, y pidió retomar las actividades económicas, laborales y educativas en los próximos días.

Al referirse al escenario institucional, Padrino López señaló que “la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”.

“No nos verán débiles”: “Nicolasito”

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, llamó a la unidad del chavismo tras la captura de su padre por fuerzas estadounidenses y advirtió que “la historia dirá quiénes fueron los traidores”.

“¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr… después se verá, la historia lo desvelará, lo veremos”, dijo Maduro Guerra en un mensaje de audio difundido por la Asamblea Nacional. El diputado instó a la población y al partido a mantenerse unidos alrededor del alto “mando político militar”, que ha reiterado su lealtad al presidente, reconociéndolo como el mandatario auténtico y constitucional de Venezuela.

“Maduro, donde está, nos llama a la lucha, a liderar el pueblo, nos llama a que estemos en la calle”, agregó, asegurando que su padre sigue enviando “energía” pese a estar detenido.

Estados Unidos ejecutó en la madrugada del sábado una operación militar en Caracas y otros estados, que incluyó bombardeos que, según el Gobierno venezolano, dejaron víctimas civiles y militares, sin precisar cifras. Durante el operativo fueron capturados Maduro y su esposa, trasladados a Estados Unidos. El mandatario pasó la noche en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn y tendrá su primera audiencia ante un tribunal federal de Nueva York el lunes.

