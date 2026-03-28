Aunque llegó a las 6:00 horas, Nadia González pasó hasta las 10:00 de la mañana los controles de seguridad del Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, Texas, Estados Unidos. El cierre parcial de gobierno de Estados Unidos, que ya acumula 42 días, ha causado retrasos en los principales aeropuertos del país; en el caso de la joven, las filas de viajeros se extendían por dos pisos de la terminal aérea, sin que policías ni empleados pudieran agilizar el proceso.

“Lo que me recomendaron es hacer el check-in en la aplicación si no vas a documentar maleta, porque los tiempos de espera son de hasta cuatro horas sólo para seguridad; si vas a documentar maleta, es una larga fila que el tiempo de espera es de 30 minutos […]. Cerraron partes de las terminales, partes de las salidas internacionales. Es un caos”, narró.

Video de Nadia González del Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, Texas.

Debido al cierre parcial de gobierno, los empleados de la Administración de Seguridad de Transporte (TSA por sus siglas en inglés) – dependencia que gestiona la seguridad en aeropuertos de Estados Unidos – no han cobrado su sueldo desde mediados de marzo. Miles de trabajadores dejaron de asistir a sus puestos laborales, mientras que unos más trabajan sin percibir su salario. Para Nadia, el desorden y las demoras aumentan ante la situación.

Contó que no hay señalética, la terminal de salidas internacionales de Houston está cerrada y los policías “no saben qué hacer, a dónde dirigirte”. “No sabes a dónde ir, terminas dando vueltas. Como hay muy poco personal, le preguntas a los policías y no saben realmente qué está pasando […]. Había personas que habían llegado desde las cinco de la mañana; era su tercer intento de hacer el vuelo, se lo habían cancelado. Fue una experiencia muy mala, considerando que es un aeropuerto intercontinental y uno de los más grandes de Estados Unidos”, dijo.

¿A qué se debe el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos?

La disputa entre Demócratas y Republicanos por la propuesta de financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional, que contempla el TSA, impacta en el funcionamiento de los aeropuertos. La Cámara de Representantes rechazó el acuerdo de financiación bipartidista que había alcanzado el Senado; en él se aprobaba en su mayoría la propuesta del presidente Donald Trump, salvo el financiamiento al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, en un contexto marcado por manifestaciones en contra de las redadas contra migrantes que la Casa Blanca ha emprendido en varias ciudades del país.

Tras rechazar el acuerdo, la Cámara votó por un programa de financiamiento que incluye fondos para la frontera e inmigración que habían quedado fuera. El Congreso entró en un receso de dos semanas, por lo que se espera que el cierre parcial de gobierno se prolongue por más tiempo.

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Trump busca solución a espera de la decisión de la Cámara

Ante este panorama, el presidente Trump firmó una orden de emergencia para pagar directamente a empleados de TSA, pues expresó que se trata de una situación que “compromete la seguridad nacional”. El objetivo es aminorar el impacto que la falta de acuerdos en la financiación del Departamento de Seguridad Nacional tiene en los aeropuertos, afirmó.

De prolongarse el cierre parcial, superará la marca de los 43 días de cierre total en octubre pasado, que afectó todas las operaciones de dependencias federales de Estados Unidos.

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