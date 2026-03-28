Un niño de once años mató por accidente a su hermano menor, de siete, en República Dominicana tras dispararle con un arma de fabricación casera, informó este sábado la Policía Nacional, que investiga lo ocurrido junto al Ministerio Público.

¿Cómo ocurrió la muerte de un niño de 7 años por disparo de arma de fuego?

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes 27 de marzo del 2026 en un sector del municipio de Boca Chica, al este de Santo Domingo, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional que llamó la atención a nivel global.

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Según el informe preliminar de la Policía, el niño llevó a su vivienda un arma de fabricación casera que encontró poco antes en un terreno cercano.

Las investigaciones indican que, ya en una de las habitaciones de la casa, se produjo el suceso en circunstancias que aún son investigadas por peritos.

La madre de los menores relató a las autoridades que se encontraba en la casa cuando escuchó una detonación; también detalló que trasladó de inmediato al niño a un centro de salud donde murió debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras el hecho, un hermano mayor de 17 años lanzó el arma por una ventana hacia la parte trasera de la vivienda, pero fue recuperada por las autoridades y, según el reporte, contenía un cartucho calibre 12 ya disparado.

JM

