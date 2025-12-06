Trump alista gobierno internacional para Gaza

Un órgano internacional encargado de gobernar la Franja de Gaza bajo la próxima fase del alto al fuego será anunciado antes de fin de año, expuso un funcionario árabe y un diplomático occidental.

Según el acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos, la autoridad -conocida como la Junta de Paz y presidida por el mandatario estadounidense Donald Trump- supervisará la reconstrucción de Gaza bajo un mandato de dos años de la ONU, el cual es renovable.

Dicha autoridad incluirá a una docena de mandatarios de Oriente Medio y Occidente, dijeron el funcionario árabe y el diplomático occidental a la agencia AP, hablando bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar sobre el asunto. También se anunciará un comité de “tecnócratas palestinos” que administrará el día a día de la Gaza posguerra, dijeron.

El diplomático occidental dijo que el anuncio sobre esto probablemente ocurrirá cuando Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúnan este mes.

El acuerdo de alto el fuego también contempla una Fuerza Internacional de Estabilización para mantener la seguridad y garantizar el desarme de la milicia palestina Hamás, que ha sido una exigencia de Israel.

La primera fase del alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, está cerca de completarse, aunque Hamás aún debe entregar los restos de un israelí solicitados en el acuerdo.