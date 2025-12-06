Belén enciende sus luces navideñas tras dos años sin celebración por la guerra en Gaza

Con un sentimiento renovado de esperanza, la ciudad palestina de Belén encendió este sábado su iluminación navideña por primera vez en dos años. Durante ese periodo, la ofensiva israelí en Gaza había dejado a la localidad —considerada el lugar de nacimiento de Jesús— sin adornos festivos, en memoria de las decenas de miles de personas fallecidas en el enclave palestino.

Tanto palestinos cristianos como musulmanes, procedentes de distintas zonas de Cisjordania y de Israel, además de sacerdotes y monjas que sirven en Tierra Santa, desafiaron la lluvia para reunirse en la plaza del Ayuntamiento de Belén, frente a la Basílica de la Natividad, ahí presenciaron un encendido que no se realizaba desde hacía dos años.

El evento inició con la interpretación del himno nacional palestino, seguida de un momento de silencio en honor a las víctimas en Gaza, donde la ofensiva israelí ha provocado más de 70 mil 100 muertes desde octubre de 2023.

Belén sufre sin turismo

Para Belén, una ciudad que vivía tradicionalmente del turismo, estos dos años de guerra han sido devastadores, con comercios, restaurantes y hoteles cerrados que ahora esperan ver con la tregua un anhelado aumento de visitantes.

Los ha padecido especialmente Jack Tabash, un comerciante de "más de 80 años" que habla con EFE en un castellano básico, aprendido del trato con los turistas, ya que a Belén viajan tradicionalmente muchos grupos de latinoamericanos en peregrinaje a Tierra Santa.

"Cuando no hay turistas, mucha gente sufre", dice este palestino cristiano, recordando que ha tenido que cerrar dos años su tienda, situada desde hace medio siglo en la Plaza del Pesebre y especializada en artículos religiosos.

Decidió abrir hoy solo para la ceremonia de encendido del árbol, pero luego tendrá que volver a echar el cierre. "Si hay paz es mejor para nosotros, para los palestinos y para los judíos también, para Israel también", concluye.

Entre el público, esperando tras la valla de seguridad que le dejen acceder a la plaza, Pierre Demarole, un dominico francés, explica que lleva solo unos meses en Jerusalén estudiando y destaca que celebrar por fin la Navidad en Belén es "todo un acontecimiento".

Para los cristianos, recuerda, "es fundamental apoyar todo lo que nos recuerde que en Navidad celebramos el nacimiento del príncipe de la paz".

"Espero que (el encendido) les dé un poco de esperanza y que demuestre al mundo que podemos hacer otras cosas en Tierra Santa además de luchar entre nosotros y librar guerras", reflexiona.

