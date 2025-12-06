Estados Unidos y Ucrania afirman que alcanzar la paz depende de Rusia

Los Gobiernos de Estados Unidos y Ucrania coincidieron, tras dos días de reuniones entre negociadores de ambas naciones, en que cualquier progreso hacia un acuerdo de paz en la guerra depende de que Rusia demuestre un compromiso serio y tangible. La afirmación se produjo durante la sexta reunión entre el enviado especial para la Paz, Steve Witkoff, y Jared Kushner con el secretario de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor General, Andriy Hnatov. En su cuenta oficial de X, Witkoff afirmó que “el fin de la guerra y medidas creíbles hacia el alto el fuego y la desescalada son necesarios para prevenir una nueva agresión y hacer posible el plan integral de desarrollo de Ucrania”.

El emisario de Trump añadió que, junto a Ucrania, coincidieron en que un acuerdo a corto plazo depende exclusivamente de que Rusia acate medidas para “desescalada y el cese de matanzas”.

Una delegación estadounidense integrada por dos emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajó a comienzos de esta semana a Moscú para presentarle personalmente al presidente Vladímir Putin los resultados de la anterior ronda de contactos con los ucranianos.

Putin dejó claro tras esa reunión que no renunciará a sus ambiciones territoriales en Ucrania en aras de la paz.

Estados Unidos presentó el mes pasado un plan de paz que recogía demandas rusas como la reducción del Ejército ucraniano, la retirada de las tropas ucranianas de todo el Donbás o la renuncia de Kiev al ingreso en la OTAN y al despliegue de tropas aliadas en su territorio en la posguerra.

Un francotirador ruso espera el movimiento de las fuerzas ucranianas. EFE

Moscú y Kiev mantienen intercambio de bombardeos

Un ataque ruso con drones impactó una vivienda en el centro de Ucrania y mató a un niño de 12 años, informaron las autoridades, y se reportaron ataques ucranianos de largo alcance contra un puerto y una refinería de petróleo rusas, en un momento en que los esfuerzos de paz de Estados Unidos continúan fuera de la vista del público.

En la región de Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, un ataque con drones rusos destruyó el jueves por la noche una casa donde falleció el menor y otras dos mujeres resultaron heridas, según el jefe de la administración militar regional, Vladyslav Haivanenko.

La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia disparó 137 drones de varios tipos durante la noche.

Por su parte, drones ucranianos atacaron un puerto y una refinería de petróleo dentro de Rusia durante la noche como parte de la campaña de Kiev para alterar la logística rusa, de acuerdo con el Estado Mayor Conjunto de Ucrania.

Los drones atacaron el puerto marítimo de Temryuk en la región rusa de Krasnodar y la refinería de petróleo de Syzran en la región de Samara, provocando incendios, según un comunicado.

Un soldado de Kiev avanza, sometido por un moscovita, a su cautiverio tras su captura. EFE

CRONOLOGÍA

Un conflicto que no disminuye

17 de noviembre de 2024. Rusia lanzó una ofensiva aérea con más de 120 misiles y 90 drones contra múltiples ciudades ucranianas, atacando infraestructura crítica (red eléctrica, energía). Hubo al menos 7 muertos en ciudades coo Mykolaiv, Nikopol, Odesa, Lviv y otras zonas, de acuerdo al gobierno de Ucrania.

25 de diciembre de 2024. Comienza la ofensiva rusa denominada Borova Offensive, con movimientos de tropas hacia la zona de Borova (óblast de Járkiv), en Ucrania.

14 de febrero de 2025. Un dron - presuntamente ruso- impactó una estructura protectora del complejo nuclear cerca de Chernóbil. No se registraron aumentos en radiación, pero el incidente generó alarmas sobre seguridad nuclear.

18-22 de marzo de 2025. Incursiones ucranianas en territorio ruso (óblast de Bélgorod) denunciadas por Rusia. Se reportaron ataques con drones hacia zonas civiles y ofensivas sobre puestos fronterizos.

23 de marzo de 2025. Ataque ruso con drones sobre Kiev. Al menos 3 personas murieron, incluyendo un niño de 5 años; alrededor de 10 resultaron heridas.

24 de marzo. Rusia lanzó 99 drones bomba contra diferentes regiones ucranianas. Las defensas ucranianas interceptaron muchos, pero persistieron ataques durante la noche.

28 de marzo. Se confirmó el derribo, por parte de Rusia, de un centenar de drones ucranianos lanzados hacia varias regiones de su geografía.

19 de noviembre de 2025. Bombardeo masivo ruso contra la ciudad occidental de Ternópil. Se dispararon cientos de drones y decenas de misiles; dos bloques de apartamentos resultaron destruidos. Al menos 25 personas murieron, incluyendo niños, y decenas resultaron heridas.