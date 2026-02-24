La Casa Blanca confirmó este martes 24 de febrero que de momento no se conocen víctimas estadounidenses en la violencia desatada en México tras el abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", y advirtió a los cárteles sobre las "graves consecuencias" de herir a ciudadanos de Estados Unidos.

"En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los cárteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo", dijo la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.

