Este 20 de abril, la Coordinación Nacional de Protección Civil alertó a algunos estados de México por posibles lluvias que pueden presentarse fuertes (con acumulación de hasta 50 milímetros de agua) o muy fuertes (hasta 75 mm). Entre estas entidades se encuentra Jalisco, según reportó el organismo a partir de información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) .

Te daremos los detalles del estado del tiempo que espera México este lunes y también cuáles son las entidades que prevén lluvias aisladas, fuertes, muy fuertes y chubascos.

El aviso de Protección Civil

Desde sus redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló cuáles son los estados de México que prevén lluvias durante la jornada de este 20 de abril, de acuerdo con información de Conagua. A continuación, los detalles:

Lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) : Michoacán, Guanajuato y Estado de México.

: Michoacán, Guanajuato y Estado de México. Lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) : Jalisco, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

: Jalisco, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Chubascos (de 5 a 25 mm) : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit y Yucatán.

Mensaje de la Coordinación Nacional de Protección Civil. X / @CNPC_MX

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos .

Clima en México

Este 20 de abril, el frente frío número 45 se extenderá con características de estacionario sobre el Golfo de México que, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país y con la entrada de aire húmedo del mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; chubascos en Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán. Se prevé que el fenómeno deje de afectar el territorio esta misma tarde.

Te recomendamos: Siteur invertirá 100 MDP para modernizar escaleras y elevadores en 100 días

La masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, centro y oriente de la República Mexicana.

A su vez, un canal de baja presión al interior del país, así como la inestabilidad atmosférica en niveles medios y altos de la atmósfera y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Guanajuato y Estado de México; y puntuales fuertes en Jalisco, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Querétaro. Todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo . Además, se pronostican intervalos de chubascos en Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

La onda de calor no da tregua

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos, dando inicio a partir de hoy en Oaxaca.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF