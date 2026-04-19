Domingo, 19 de Abril 2026

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Serrat reconoce a Sheinbaum: México es un lugar donde hacer política es muy difícil

El cantautor español expresó su reconocimiento al trabajo de la Presidenta al frente del Gobierno de México

Por: Fabián Flores

El reconocimiento se dio durante la visita de la Presidenta al Centro Nacional de Supercomputación, en Barcelona. X / @Claudiashein

El reconocimiento se dio durante la visita de la Presidenta al Centro Nacional de Supercomputación, en Barcelona. X / @Claudiashein

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida por Joan Manuel Serrat en su visita al Centro Nacional de Supercomputación, en España, como parte de su agenda internacional enfocada en el fortalecimiento de la cooperación científica y tecnológica.

A su llegada, el cantautor español expresó su reconocimiento al trabajo de la Presidenta al frente del Gobierno de México.

"Es fantástico [el trabajo de Sheinbaum]. México es un lugar muy bello donde hacer política es muy difícil; de eso se trata y de hacer lo mejor posible", comentó.

     

La colaboración de México con Barcelona

El director del centro, Mateo Valero Cortés, destacó la colaboración histórica entre México y esta institución desde 1995. Subrayó que, actualmente, ambas partes trabajan en un ambicioso proyecto: el desarrollo de una supercomputadora denominada Coatlicue, la cual será pública y se perfila como la más potente de América Latina.

De acuerdo con autoridades mexicanas, este proyecto contará con una inversión aproximada de 6 mil millones de pesos y su construcción está prevista para iniciar en 2026.

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¿Qué es la supercomputadora, el proyecto de la Presidenta?

Valero explicó que una supercomputadora está conformada por miles de procesadores que operan simultáneamente para resolver problemas complejos que requieren el manejo de grandes volúmenes de datos.

"El impacto será significativo en áreas como salud, cambio climático, energía y movilidad", señaló. También resaltó que esta infraestructura impulsará el desarrollo tecnológico, la investigación científica y la prosperidad económica de México.

En ese sentido, el alcalde de Barcelona, Jaume Colbini, destacó que las relaciones que existen entre España y México, históricamente, y especialmente con Barcelona, con Cataluña, son de una gran profundidad.

"México acogió al exilio republicano en los peores momentos, lo hizo el presidente de Lázaro Cárdenas; y haces una deuda y una gratitud que el pueblo de Barcelona y el pueblo de Cataluña siempre va a tener con México. [...] Hace algunos meses estuvimos como ciudad invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). [...] tenemos una comunidad mexicana, además en Barcelona, muy activa, muy participativa y muy comprometida con la ciudad", informó.

En el encuentro privado también participaron el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa i Roca, así como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Diana Morant Ripoll, entre otros funcionarios.

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