De acuerdo con varios medios iraníes, las defensas aéreas de Teherán se activaron esta noche pese a la tregua del conflicto. Dichos medios no explicaron el motivo del suceso.

"Las defensas aéreas están activas en Teherán", informó en X el diario estatal Tehran Times, que acompañó el mensaje de un vídeo en el que se observaban los disparos de las defensas en el cielo de la capital.

La agencia Mehr, vinculada con la Guardia Revolucionaria, también informó de los disparos de la artillería antiaérea iraní.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se incrementan

Ninguno de los medios explicó el porqué de la activación de los sistemas defensivos, que no operaban desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado entre Teherán y Washington el 8 de abril con mediación de Pakistán.

El incidente se produce en medio de las renovadas tensiones entre Irán y Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenase atacar toda pequeña embarcación en el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas, a pesar del alto el fuego que él mismo extendió de manera indefinida.

Las negociaciones se paralizan

Además, la Guardia Revolucionaria capturó ayer dos buques y atacó a otro más, como respuesta a las presiones de Estados Unidos, que mantiene un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se mantienen paralizadas ante la negativa de Teherán a conversar mientras Washington mantenga el bloqueo naval sobre sus puertos y buque.

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OB