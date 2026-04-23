Luego de todo lo que se ha hablado en los últimos días respecto a un potencial rompimiento entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, el cantante se presentó en el Palenque de Aguascalientes,

El intérprete de regional, entre otros géneros, arrastra distintas polémicas. El estreno del video “Un Vals” y el supuesto distanciamiento de su esposa, Ángela Aguilar, derivado de ello y de algunas presuntas infidelidades, son las últimas.

Nodal sin Ángela Aguilar

No obstante, Nodal tuvo una presentación exitosa en la que cantó por primera vez en vivo el tema "Un vals"; dicha canción, antes de ser estrenada, se la dedicó a su esposa Ángela, quien en esta ocasión, al parecer, no acompañó a su esposo, y, si lo hizo, se mantuvo oculta.

El tema "Dime cómo quieres", que cantan ambos, fue interpretado por una fan que le obsequió flores a Christian, quien en todo momento se mostró entregado y sonriente a su público; entre los asistentes, estaba la comunicadora Adela Micha, quien lo saludó con un abrazo, un intercambio de besos en la mejilla y ella le dio un ramo de flores.

Momentos virales

El momento se ha viralizado en redes sociales, así como la foto del Nodal con Cruz Martínez, integrante de los Kumbia Kings y expareja de Alicia Villarreal, quien compartió una foto con el intérprete de regional mexicano felicitándolo por su show.

Nodal regresó al trabajo después de varios días de silencio, lo que originó que las versiones de una supuesta crisis y separación con Ángela sonaran con fuerza en redes sociales. Sin embargo, un amigo de la pareja aseguró que Ángela y Christian siguen juntos y felices, apartados del ruido en las redes y disfrutando de la paz en su hogar.

La reaparición de Nodal se da en medio de las declaraciones de la modelo Dagna Mata, quien asegura que no le han pagado completo su trabajo en el video "Un vals".

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OB