¿Putin asistirá al G20 2026? Donald Trump sorprende con INESPERADA respuesta

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó este jueves 23 de abril del 2026 que se haya realizado una invitación para su homólogo ruso, Vladímir Putin, para que acuda a la cumbre de líderes del G20 que se celebrará en Miami en diciembre, aunque aseguró que "sería muy útil" si decidiera acudir.

¿Donald Trump quiere ver a Putin en la cumbre del G20?

Al ser preguntado si es verdad lo que aseguran los reportes que indican que Washington ha enviado a Moscú una invitación oficial, Trump contestó: "No, no lo es. Pero si (Putin) viniera sería muy útil" .

Desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en 2022, Putin no ha acudido a ninguna cumbre del G20.

Además, desde 2023 pesa una orden de arresto sobre él cursada por el Tribunal Penal Internaciona l, que lo acusa de crímenes relacionados con el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia.

Por su parte, Trump acusó a Obama y a Trudeau de hacer algo "muy estúpido" al expulsar en 2014 a Rusia del G8, con motivo de la invasión de Crimea.

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"Cuando voy a estas reuniones del G7, el 90 % del tiempo están hablando de Rusia y pienso '¿Por que los echaron?'. En mi opinión habría sido mejor no echarlos", aseguró en un acto con la prensa celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

¿Donald Trump le ve final al conflicto entre Rusia y Ucrania que ya tiene más de 4 años?

El republicano afirmó que, por aquella expulsión, Putin "se sintió muy ofendido y tiene razón en sentirse así" .

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el presidente ruso vaya finalmente a Miami, Trump lo consideró improbable.

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"Para ser honesto, dudo que venga", aseveró el mandatario.

"No sé nada de la invitación. Pero si fuera invitado... soy de la opinión de que hay que hablar con todo el mundo", puntualizó el mandatario, que aseguró que Washington sigue trabajando para tratar que Moscú y Kiev logren un acuerdo para poner fin a un conflicto que dura ya más de cuatro años.

JM