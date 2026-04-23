Un grupo de veinticinco miembros y asociados de la Mafia Mexicana, una pandilla que opera en las cárceles de California, fueron arrestados este jueves 23 de abril del 2026 en el sur de California por cargos que incluyen el secuestro, extorsión, tráfico de narcóticos y asesinato, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Qué se sabe del operativo contra la Mafia Mexicana organizado por el FBI?

Quince de los sospechosos fueron detenidos en el condado de Orange y diez en el condado de Los Ángeles ; ambos ubicados en el sur de California.

Otros doce acusados adicionales en el caso se encuentran bajo custodia estatal, en algunos casos por otras condenas.

La acusación principal del caso imputa a 40 acusados en total de más de 66 cargos por delitos graves, que incluyen cargos de conspiración para operar un negocio de juegos de azar ilegal, delitos violentos, tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína, y el uso de armas de fuego durante la comisión de un delito violento.

��El FBI realizó decenas de redadas en California que dejaron 37 detenidos, entre ellos presuntos integrantes de la mafia mexicana, también conocida como “La Eme”.



Enfrentan cargos por secuestro, extorsión, tráfico de fentanilo, homicidio, entre otros. pic.twitter.com/rYl4cive9H— Azucena Uresti (@azucenau) April 23, 2026

Las autoridades han incautado cuatro kilogramos de fentanilo, 120 libras de metanfetamina, dos libras de heroína, tres kilogramos de cocaína, 25 armas de fuego y más de 30 mil dólares en efectivo como parte de la investigación.

¿Qué es la Mafia Mexicana y qué actividades ilícitas realiza?

La Mafia Mexicana, también conocida como 'La Eme', es una pandilla carcelaria que ejerce "un control inmenso" sobre las pandillas callejeras hispanas en el sur de California, dirigiendo actividades ilícitas desde las prisiones y cobrando una parte de las ganancias provenientes del narcotráfico, los juegos de azar ilegales y otros delitos cometidos fuera de la cárcel, según indicaron las autoridades.

JM