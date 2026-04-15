Fuertes tormentas azotaron distintas partes de Michigan durante la noche del martes y la mañana del miércoles 15 de abril del 2026, causando daños en dos pistas de hielo y arrancando varios árboles de raíz cerca del campus de la universidad del estado.

Equipos del Servicio Meteorológico Nacional evaluaban los daños en lugares como Ann Arbor para determinar si uno o más tornados tocaron tierra, pero hasta la mañana del miércoles no se había confirmado ninguno. En cambio, los daños parecen haber sido causados por una serie de tormentas eléctricas que entró a Michigan desde Iowa, Wisconsin e Illinois , señaló la meteoróloga Sara Schultz.

¿Qué daños dejaron las tormentas eléctricas con vientos fuertes en Michigan?

Se reportó una ráfaga de viento de 112,6 km/h a la 1:49 de la mañana del miércoles en el estadio de futbol americano de la Universidad de Michigan, mientras que se registraron ráfagas de 111 km/h y 99.7 km/h en el Aeropuerto Willow Run y el Aeropuerto Metropolitano de Detroit, indicó Schultz. Otra ronda de fuertes tormentas con vientos potencialmente dañinos avanzaba el miércoles hacia la zona desde el oeste.

Calles y vecindarios de muchas comunidades del sureste de Michigan también sufrieron inundaciones el miércoles.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Algunos edificios de escuelas públicas en Ann Arbor sufrieron daños estructurales y muchos se quedaron sin electricidad. El distrito cerró el miércoles debido a una interrupción de fibra que afecta los sistemas de incendios, telefonía y cámaras, así como el acceso a los edificios.

El alcalde de Ann Arbor, Christopher Taylor, dijo que ingenieros estructurales evaluaban los daños en un muro de la pista de hielo del Veterans Memorial Park de la ciudad. La pista de hielo Yost de la universidad perdió parte del techo.

"Estaría en el hospital": así se vivieron los estragos causados por las tormentas en Michigan

Seungjun Lee se sentía afortunado. La tormenta arrancó de raíz un enorme árbol frente a la casa que alquila junto a otras seis personas y las ramas apenas rozaron su dormitorio en el piso superior.

"Si el árbol hubiera caído un par de pies (60 centímetros) más, yo no estaría aquí", afirmó Lee, de 20 años y estudiante de tercer año en la Universidad de Michigan. "Estaría en el hospital. Así que me siento muy afortunado de que… el techo lo haya detenido".

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El ruido de una sirena y posteriormente una alerta en sus teléfonos despertó a Lee y a sus compañeros de casa entre la 1:00 y las 2:00 de la mañana.

"En cuanto salí, todos los demás salían de sus habitaciones y decían: '¿Qué está pasando? Esto es una locura'", relató Lee, originario de Ridgewood, Nueva Jersey. "Y luego miramos por la ventana: este árbol simplemente se cayó. Así que dijimos: 'Oh, demonios'".

Luego, un amigo del otro lado de la calle se acercó para ver cómo estaban.

"Él dijo: '¿Escucharon lo de Yost?' Nosotros dijimos: 'No'. Estábamos preocupados por nuestra casa. Así que fuimos caminando, lo revisamos y dijimos: 'Es una locura'", señaló Sam Zaruba, de 20 años.

JM