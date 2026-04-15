El papa León XIV manifestó hoy miércoles 15 de abril del 2026 que la paz no se logra mediante "amenazas", "sino tendiendo puentes y fomentando el diálogo", para lo cual se necesitan líderes con "la mente clara y la conciencia íntegra".

El Pontífice continuó su viaje por África y, tras su parada en Argelia, llegó a Yaundé, Camerún.

¿Qué dijo el papa León XIV en su visita a Camerún?

Hoy, en el vuelo de Argel a Yaundé, el Papa optó por ofrecer un breve saludo, sin preguntas de los periodistas, pero reiteró que "podemos vivir juntos en paz" y que "esto es lo que el mundo necesita oír hoy, y juntos podemos seguir dando testimonio".

Luego llegó a Camerún, un país asolado por la guerra civil y gobernado por Paul Biya, quien ya supera los 90 años, y conocido como la "pequeña África", por su diversidad de paisajes, grupos étnicos y culturas.

En su primer discurso en Camerún, ante las autoridades reunidas en el Palacio Presidencial, el papa hizo hincapié en la necesidad de "rechazar la lógica de la violencia y la guerra, y abrazar una paz basada en el amor y la justicia. Una paz desarmada, es decir, que no se fundamente en el miedo, las amenazas ni los armamentos; y desarmada, porque es capaz de resolver conflictos, abrir corazones y generar confianza, empatía y esperanza".

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Para León XIV, "la paz no puede reducirse a un eslogan", sino que implica "el repudio a toda forma de violencia".

En Camerún, el Papa habló de paz, pero también de corrupción en esta democracia, paralizada durante más de 40 años.

Primero afirmó que la seguridad debe garantizarse respetando los derechos humanos . Pero luego, sin rodeos, hizo un llamado a "un examen de conciencia" para "romper las cadenas de la corrupción".

"La transparencia en la gestión de los recursos públicos y el respeto al estado de derecho son esenciales para restaurar la confianza", expresó.

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¿Qué se sabe de los encontronazos entre Donald Trump y León XIV?

Por otro lado, los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, en contra del pontífice prosiguieron: primero desde su cuenta de la red social Truth, luego publicando una foto generada por inteligencia artificial (IA) en la cual el propio magnate está junto a Jesús.

"No me sorprende que, con todos estos monstruos satánicos y asesinos de niños, Dios juegue la carta de Trump", comentó el mandatario.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, se sumó a la polémica.

"Así como el vicepresidente de Estados Unidos es cauto en asuntos políticos, el Papa también debería serlo al hablar de teología", dijo, haciendo hincapié en "la tradición milenaria de la teoría de la guerra justa".

JM