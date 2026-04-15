EU asegura que 'cooperación' con México ha permitido reducir las muertes por sobredosis

Este miércoles, por parte de la embajada de EU en México, se aseguró que las muertes por sobredosis en el país del norte se han reducido en más del 30% en comparación con el punto más alto registrado en 2023 gracias a los "trabajos de cooperación" entre ambos países, según el embajador Ronald Johnson.

"En comparación con el pico de 2023, en el primer año de la administración de Trump las muertes por sobredosis en EU disminuyeron un 35%, según datos preliminares de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)", apuntó Johnson, quien no comentó sobre la cifra de 2023, en un mensaje en redes sociales.

El diplomático estadounidense apuntó que esta reducción se debe en gran medida al desmantelamiento de los carteles del narcotráfico y los trabajos de cooperación entre los gobiernos de los presidentes Trump y la mexicana, Claudia Sheinbaum.

La cooperación entre ambas potencias

"Desmantelar cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida. Aunque aún queda mucho trabajo por hacer, el progreso es evidente", añadió. La presidenta Sheinbaum ha insistido en varias ocasiones sobre la estrecha cooperación con EU en materia de seguridad pero ha precisado que se enmarca en el respeto a la soberanía y sin subordinación.

Sheinbaum ha acuñado la frase "colaboración sin subordinación" para describir la actual relación de seguridad, destacando que México acepta el intercambio de inteligencia y la cooperación técnica, pero se reserva el monopolio del uso de la fuerza dentro de sus fronteras.

Sheinbaum rechaza las intervenciones de Trump

A mediados de marzo, la mandataria explicó que su Gobierno ha rechazado las reiteradas propuestas de Trump para que tropas de EU ingresen al territorio mexicano para combatir a los carteles del narcotráfico, al tiempo que defendió la cooperación bilateral en materia de seguridad. Sheinbaum sostuvo que México, además, mantiene coordinación con Washington en áreas como inteligencia y seguridad, pero insistió en que las operaciones contra el crimen organizado en territorio nacional corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras la captura y muerte en febrero del líder del Cártel Nueva Generación, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y EU, y en cuya operación militar se contó con información de inteligencia estadounidense.

TG